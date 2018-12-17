女兒身旁躺2隻「毛毛的」　太溫馨媽退出：我變局外人

▲一人一隻剛剛好。（圖／網友陳瑩薇授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

養了寵物後都會感受到自己在家中地位有下滑的趨勢！高雄網友陳瑩微日前分享照片並寫道，「進房間看到這一刻…我是不是該安靜的走開。」原本女兒都要有麻麻陪才睡得著，沒想到現在只愛找有奶香味的汪汪一起「饋修」，陳瑩微無奈表示，「自己完全成了局外人。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲每晚都要一起入睡才安心。

麻麻提到，當天去樓上晾衣服，沒想到下樓後卻發現汪汪不在籠子裡，她不用想也知道小偷是誰，只是沒想到進房後心情卻是「五味雜陳，百感交集」，因為女兒身旁躺得不再是自己而是兩隻「毛毛的」。照片中可以看到，女兒用寵溺的神情將汪汪擁入懷裡入睡，臉上掛著滿滿的幸福感，彷彿自己就是狗狗的麻麻一樣，陳瑩薇笑說，「看到這幕我就心灰意冷退出這溫馨的世界。」

▲還未開眼的呆萌米克斯。

陳瑩薇在2年前開始接手照顧流浪動物，在這期間女兒變得有責任感也更有耐心，常常假日不出去玩選擇在家陪汪汪渡過一整天，還會大半夜主動起床泡奶餵狗。陳瑩薇也呼籲讀者能透過「領養代替購買」的方式，但一定要有不離不棄的決心再認養，畢竟牠在你心中或許只是隻貓狗，但你在牠眼中卻是全世界。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲這要抱緊處理拉～

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引不少網友按讚留言表示，「有種幸福的感覺」、「媽媽可以走了，請關門」、「好溫馨的畫面」、「噓......別吵醒他們」、「馬利亞…趕快去煮肉肉…待會本汪要用膳」、「養了汪汪之後…會發現自己家中的她位越來越退後」、「 一人一隻剛剛好哈哈」、「教育真的不能夠等！這是很好的開始！」。

▲如果想要領養幼貓、幼犬可以私訊網友「陳瑩薇」。

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