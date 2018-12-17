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肉搜！犯人阿金霸凌汪姐　死咬領口用力硬扯「強行」脫衣

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▲汪妹妹強行脫姊姊衣服。（圖／粉絲專頁「黃金橘子and荳荳愛七逃」授權提供）

▲妹妹咬著姐姐衣服強行脫下。（圖／粉絲專頁「黃金橘子and荳荳愛七逃」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

肉搜這個小變態！黃金獵犬「橘子」這天竟被強行脫衣，家人一看見掉落地板的衣服趕緊打開監視器回放，發現原來兇手是黃金妹妹「荳荳」，只見妹妹死咬著衣服不放，姐姐無力抵抗只好任由自己的服裝被扯下。飼主將這段影片上傳至粉絲專頁「黃金橘子and荳荳愛七逃」，吸引了不少粉絲觀看犯罪畫面。

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從影片中可以看到，荳荳突然咬著橘子的領口，東甩西甩地把對方衣服脫掉，而橘子為了保護自己的新衣服不被奪去，便和妹妹一人咬一邊誰也不鬆口，2汪硬碰硬好一陣子才停下。飼主受訪時表示，新款衣服只買了一件，荳荳則穿姐姐的舊裝，這也是第一次妹妹脫別汪的衣服，「去年冬天時牠還小，身材不如橘子所以沒辦法做壞事。」

▲汪妹妹強行脫姊姊衣服。（圖／粉絲專頁「黃金橘子and荳荳愛七逃」授權提供）

▲▼狗狗們破壞能力不可小覷。

▲汪妹妹強行脫姊姊衣服。（圖／粉絲專頁「黃金橘子and荳荳愛七逃」授權提供）

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荳荳非常活潑，把家裡當成遊樂場玩耍，也常常破壞家具讓吧檯桌、高腳椅都出現破洞，喜歡霸佔玩具、沙發、床，甚至還會搶橘子的飯跟零食，十分頑皮。而任性汪的背後總是有寬容大度的姊姊，橘子脾氣很好，面對妹妹愛搶東西也會禮讓，雖然偶爾也會和荳荳一起搗蛋，但也因此增添不少熱鬧。

▲汪妹妹強行脫姊姊衣服。（圖／粉絲專頁「黃金橘子and荳荳愛七逃」授權提供）

▲姐妹花和爸爸媽媽一起拍攝婚紗照。

▼強行脫衣監視器畫面：

▼更多精彩影音

關鍵字： 黃金獵犬衣服阿金姊妹花脫衣爭奪

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