用條狀物狠打30分鐘！　店貓大小便失禁、頭骨折變形

▲貓咪已送醫接受治療。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

貴州省貴陽市的李先生為了避免老鼠到烤魚店搗亂，在店裡養了一隻貓，平常員工們也頗照顧，不料有一天他發現貓走路時歪歪倒倒的，還大小便失禁，去照X光才知頭骨骨折，他怒查監視器找到兇手，竟是平常對貓咪愛護有加的店員。目前李先生已經報警，虐貓的員工則是什麼都不回答，態度非常冷漠。

▲貓咪全身傷。（圖／翻攝自看看新聞）

根據《看看新聞》報導，李先生透露有天察覺貓咪狀況不對，大小便失禁外，眼角、嘴角都流透明液體，整個頭都是腫的還有些變形，之後去動物醫院照X光，發現頭頂骨骨折，約花了590元（約台幣2600元）的治療費用。

救完小貓咪，李先生到店裡調閱監視器，下手的人是店內員工。他表示，平常該名員工會餵貓、跟貓互動，一人一貓關係很親近，那天約虐待了半個小時，從監視器畫面可見員工用條狀物抽打貓咪的頭，還用腳踹，剩下則因為角度關係沒拍到。

▲員工在門後面虐貓。（圖／翻攝自看看新聞）

記者詢問員工為何虐貓、是不是因為生氣才對貓發火，後者一律回答「這是我的事」、「沒有為什麼」，態度相當冷漠。網友看完都心驚驚，「這種人是最可怕的」、「這人心裡扭曲吧，好恐怖」、「我感覺他是對老闆有意見，不敢說，反正你家貓我就打他」。