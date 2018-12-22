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給牠們一個家！東森寵物雲舉辦送養會　一起尋覓有緣的毛小孩

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▲等家的幼犬米克斯。（圖／中華動物福祉國際交流協會授權提供）

萌Q感十足的幼犬等一個家。（圖／中華動物福祉國際交流協會授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

讓愛不流浪！中華動物福祉國際交流協會在東森寵物雲實體店面開幕時，成功送養多隻汪汪，為了讓等家的孩子盡快找到好人家，未來協會都會到東森寵物雲實體店面辦送養會，從12月22日起每個禮拜六日，在寵物雲新莊店2樓將會有許多等家的幼犬開放民眾認養，希望大家可以給浪浪一個家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲等家的幼犬米克斯。（圖／中華動物福祉國際交流協會授權提供）

▲水汪汪的大眼睛，融化你的心。

東森寵物雲為了推動「領養代替購買」的觀念，跟許多流浪動物團體共同辦理送養會，其中，中華動物福祉國際交流協會從12月22、23日開始每個禮拜六日上午11點到下午4點，都會固定在東森寵物雲新莊店2樓舉辦送養會，想要認養幼犬的民眾可以到現場跟狗狗互動培養感情，說不定會找到跟你有緣的毛小孩。

▲等家的幼犬米克斯。（圖／中華動物福祉國際交流協會授權提供）

小黑需要好心人的照顧，給牠一個永遠的避風港。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

中華動物福祉國際交流協會負責犬隻送養的Jack表示，當天認養幼犬的民眾需要「年滿20歲」，當天記得攜帶「身分證」，也要填寫認養問卷及認養切結書，以及觀察領養人與狗狗之間的互動，在綜合評估過後才會給予領養，認養成功後也會不定期關心狗狗的狀況，確保不會說話的毛孩平安健康，要讓牠們無憂無慮、幸福快樂的過一輩子。

▲等家的幼犬米克斯。（圖／中華動物福祉國際交流協會授權提供）

看到這眼神能不收編嘛！

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關鍵字： 中華動物福祉國際交流協會東森寵物雲實體店面領養代替購買幼犬

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