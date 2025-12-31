ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「橘色大麵包」占握推椅不練！　店長偷睡中假裝組間休息

▲健身房的貓店長霸佔運動器材，假裝在休息。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

永和一家健身房的橘貓「咪咪」發現店裡的器材有空位，於是假借鍛鍊之名趁機霸占座椅偷睡覺，窩在凹陷處變成一塊橘色大麵包。當牠看見有人靠近，立刻睜開眼睛假裝自己在組間休息，慵懶的模樣全被顧客拍了下來。

▲。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲窩在座椅上睡覺，看起來像一塊橘色大麵包。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

咪咪窩在臥推椅上，兩隻前爪收在胸口瞇著眼睛補眠，隨興又放鬆的表現與周遭認真運動的氛圍差異巨大，臉上的表情似乎表示今天這套器材由本喵徵收，理直氣壯地把健身房當成專屬休息區。後來看見來運動的人類靠近也只稍微睜開眼，彷彿懷疑他為什麼在偷懶。實際上咪咪是這裡的貓店長，除了偶爾治癒一下認真運動的客人，當然想躺哪都可以。

▲咪咪：今天這個位子本喵徵收了！（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲邊看顧客運動邊打瞌睡。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪咪店長正在接受顧客的奉上的點心。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後該名顧客開玩笑的表示自己用其他器材就好，「店長抱歉您繼續躺，我用隔壁的」，而健身房裡除了咪咪外還有鏘鏘、翔翔、CC三位貓店長出沒。咪咪可愛的模樣讓網友笑說牠可是店裡地位最高的存在，當然不用讓位，「咪練的比你還壯」、「牠不是老闆就是總教練好嗎！」、「組間休息一下吵什麼吵」。

▲。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪可是這座健身房的老大。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 橘貓健身房偷睡貓店長永和

亞洲黑熊「黑糖」17歲生日！　吃冬季特製蔬果蛋糕來慶生

家中監視器拍到「毛毛的東西」　結果是主子在討拍屁股

地震狂搖貓皇「眼神質問」　歪頭懷疑奴才為什麼不跑

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

德牧顧虎斑妹「被狂啃嘴邊肉」　齜牙警告沒效超無奈

聾貓起床靠「嗅覺辨識」　彈指不醒認出熟悉氣味秒開機

奴才解鎖「找鎖匠成就」大破財　抓兇手問話表情超不屑

守宮「腳腳起飛」尾巴當支點　奴才秒懂床單將屎到臨頭

「1萬塊在攻擊4萬塊！」爆笑影片吸21萬讚　受害奴才比慘

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

快訊／馬杜洛遭美軍突襲拘捕　川普：第二波攻擊可能不必了

快訊／川普宣布「立即接管」委內瑞拉　直到安全完成權力交接

快訊／押解畫面曝光！川普PO照「馬杜洛戴眼罩、手銬」登硫磺島號

全台10縣市急凍進冰箱！　深夜「低溫特報」氣象署示警

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警　電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

