「橘色大麵包」占握推椅不練！　店長偷睡中假裝組間休息

▲健身房的貓店長霸佔運動器材，假裝在休息。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者賈沐蓉／綜合報導

永和一家健身房的橘貓「咪咪」發現店裡的器材有空位，於是假借鍛鍊之名趁機霸占座椅偷睡覺，窩在凹陷處變成一塊橘色大麵包。當牠看見有人靠近，立刻睜開眼睛假裝自己在組間休息，慵懶的模樣全被顧客拍了下來。

▲窩在座椅上睡覺，看起來像一塊橘色大麵包。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

咪咪窩在臥推椅上，兩隻前爪收在胸口瞇著眼睛補眠，隨興又放鬆的表現與周遭認真運動的氛圍差異巨大，臉上的表情似乎表示今天這套器材由本喵徵收，理直氣壯地把健身房當成專屬休息區。後來看見來運動的人類靠近也只稍微睜開眼，彷彿懷疑他為什麼在偷懶。實際上咪咪是這裡的貓店長，除了偶爾治癒一下認真運動的客人，當然想躺哪都可以。

▲咪咪：今天這個位子本喵徵收了！（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲邊看顧客運動邊打瞌睡。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪咪店長正在接受顧客的奉上的點心。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後該名顧客開玩笑的表示自己用其他器材就好，「店長抱歉您繼續躺，我用隔壁的」，而健身房裡除了咪咪外還有鏘鏘、翔翔、CC三位貓店長出沒。咪咪可愛的模樣讓網友笑說牠可是店裡地位最高的存在，當然不用讓位，「咪練的比你還壯」、「牠不是老闆就是總教練好嗎！」、「組間休息一下吵什麼吵」。

▲貓咪可是這座健身房的老大。（圖／Threads@gym_cat_fans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）