奴才裝死討拍　喵皇疑惑3秒「翻滾倒地」：閃開，讓專業的來

▲貓咪的反應也太可愛了！（影／網友陳怡潔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／ 採訪報導

專業碰瓷戶！網友陳怡潔這天和貓咪BOBO玩起「裝死大考驗」，只見麻麻在喵皇面前發出「啊」的聲音後，就隨即倒地，原本預期愛貓應該會著急上前查看，沒想到聖上先是停頓3秒，接下來竟一起「倒地翻滾」。麻麻將影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，短短幾天就吸引上千名網友按讚分享。

▲專業碰瓷護駕到。

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麻麻受訪時表示，「一直都想實驗BOBO看到我受傷後，會不會想來救我，沒想到卻是這麼萌的反應，讓一旁錄影的朋友都笑個不停。」影片中可以看到，麻麻一臉難受地摸著胸口，還痛苦叫了一聲後就昏倒在地上，這時貓咪不但沒有被麻麻浮誇的演技給嚇到，反而疑惑地看著，像是說「讓專業的來」，下一秒就跟著一起倒地。陳怡潔笑說，「這樣要我怎麼演下去！」

▲這衣服會不會太小件哈哈。

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影片上傳後，許多網友被貓咪的反應給笑翻，紛紛表示，「原來寵物會學習主人的習性哈哈」、「裝死的精髓有抓到⋯」、「笑死 好可愛」、「別人家的貓永遠不會讓我失望」、「貓咪假車禍」、「互相碰瓷」、「主人屎了那我只好 跟著裝死」、「陪你一起的概念」。

▲睡覺的時候像天使一樣。

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