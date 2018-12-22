ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲鼻屎覺得貓砂盆好臭，氣得碎念聲音還「逼ㄘㄟ」。（影／網友陳湘提供）

實習記者吳美依／採訪報導

 「是不是想把朕臭死啊？」白底虎斑的喵喵「鼻屎」平時就非常愛乾淨、注重整潔，這天牠要上廁所之前左邊巡邏、右邊看看，卻發現3盆貓砂都已經被同胎兄弟「麵嚕」使用過了，氣得瘋狂碎碎念「有想過我的感受嗎？」飼主陳湘捕捉畫面，加上字幕後更加逗趣。 即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻屎上廁所找嘸位，一直碎碎念。（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

影片中，鼻屎正在尋找一個上廁所的風水寶地，走過去嗅聞右邊盆子，卻頓了一下後生氣怒吼，嫌惡到聲音都「逼ㄘㄟ（台語：分岔）」了，真的覺得「好臭！」牠接下來又往左邊檢查，發現3盆貓砂居然都已經充滿便便，喵喵內急之下氣得大聲碎念，叫聲還抖了好幾下，「本喵屎在滾了啦！」

▲▼主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻屎上廁所的標準姿勢。

▲▼主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻屎小時候。

▲▼主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲長大崩壞……。

飼主陳湘向《ETtoday寵物雲》提到，當時她正想要清掃貓砂，鼻屎卻硬要擠過來搶先使用，「兒子每次上廁所之前都會一直碎碎念，其實我也不知道牠想講些什麼，一時興起就加上了字幕。」她也提到，喵喵個性非常隨和、任人擺佈，不論摸肚或是親親抱抱一律無所謂。

▲▼主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻屎和麵嚕小時候感情很好。

▲▼主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兄弟倆的標準睡姿。

陳湘表示，這對貓寶今年大約3歲半，都是領養來的，「鼻屎很喜歡偷吃麵嚕的東西，還會表現出討厭對方的模樣，但其實牠們小時候感情很好，只長大後卻都崩壞了！」她也將後製影片分享到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》，讓許多網友笑翻，紛紛留言，「話真的好多」、「三盆太難選了，光看選擇障礙就發作了」、「趕快拉好不好XD」 （ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麵嚕和鼻屎～

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯貓砂

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

強調200%用心！寵物雲商店大直ATT盛大開幕　打..

她徹夜抱著「快死掉的小貓」給最後溫暖　一早見證超噴..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

影／要不要吃飯飯？　橘貓邊跑邊喊「媽媽」…興奮奔向..

橘貓太愛撒嬌遭棄養　收容所志工：喜歡睡在家人腿上錯..

「我女兒能摸服務犬嗎」　媽被拒絕後暴怒…狗狗工作中..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

女主人抱寵物睡覺「這一大坨肉」　仔細近看…嚇到網友..

用條狀物狠打30分鐘！　店貓大小便失禁、頭骨折變形

汪幼幼看醫生嚇到腳汗狂冒...　診療台上全是「肉球..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

膽小柴打針激動喊「俺不要」　掙扎想逃網笑：柴說人話..

奴才想裝死討拍！一秒被識破　喵皇親自示範：讓專業d..

激動弟「S跳台階」網美姐慘摔　2柴繫一起互出糗....

「熊貓傻瓜」保育員最疼圓圓❤　甜蜜放閃：10年來每..

聽到「醫生」2字嘴邊肉狂抖　老汪坐車嚇壞：媽媽不要..

喵喵肚子餓開撒嬌大絕招！　「鐵頭功」衝撞奴才討飯吃..

穿鞋上廁所防主子襲擊　喵「假動作」磨蹭...下秒利..

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度..

睡覺也要練核心！阿柴「棒式支撐」甜睡　肚子懸空超不..

貓拳伺候～爸被「巴頭」還換邊「求打臉」：快幫我拍！

雪橇犬為吃大手溫柔擊掌　小主人笑開懷：零食都給你～

影／柴洗澡變「石像」　抬頭定格任人擺佈「15分鐘完..

聖上變心24H合體貓窩黏成「香蕉肉」　媽哭：還我兒..

主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！

大眼萌喵緩步靠近鏡頭　近距離趴下「折手」：來看個夠

開車遇黑狗兄路霸！怎麼叭喊都不走　網笑：你沒交過路..

史上最高！陸研究生報考破290萬人　提高競爭力成首..

導演臉書滑到他「千句台詞過目不忘」　40min舌戰..

大專足聯／5分鐘趕2球逆轉勝台大　高醫大終拿下一場..

變色唇蜜裡面有愛心亮片！閃閃發亮超夢幻

KBS藝能大賞／男男CP得獎！真的親下去了　台下觀..

涓豆腐大直ATT店12/23開幕　首創「求婚無敵桌..

日職／廖任磊加強直球品質　目標均速飆破150

運動bra太辣..林俊傑一上台披上！莫文蔚：別的男..

微信大改版　網一片哀嚎：超後悔「答應我千萬別更新」

年終好可怕！大陸上市公司賣波音787、《愚公移山》..

寵物動物熱門新聞

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

讀者迴響

熱門新聞

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

橘貓邊跑邊喊「媽媽」奔向主人

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

汪看醫生冒腳汗　診療台蓋滿掌印

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

浪浪盼不到家　每日仍叼禮物換飯

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

地獄級倒霉！浪橘遇3血光險被牠..

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

膽小柴打針激動喊「俺不要」　掙扎想逃網笑：柴說人話了！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面