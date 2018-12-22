主子巡貓砂盆想嗯嗯嫌「好臭」逼ㄘㄟ碎念：屎在滾了！

▲鼻屎覺得貓砂盆好臭，氣得碎念聲音還「逼ㄘㄟ」。（影／網友陳湘提供）

實習記者吳美依／採訪報導

「是不是想把朕臭死啊？」白底虎斑的喵喵「鼻屎」平時就非常愛乾淨、注重整潔，這天牠要上廁所之前左邊巡邏、右邊看看，卻發現3盆貓砂都已經被同胎兄弟「麵嚕」使用過了，氣得瘋狂碎碎念「有想過我的感受嗎？」飼主陳湘捕捉畫面，加上字幕後更加逗趣。 （即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲鼻屎上廁所找嘸位，一直碎碎念。（圖／網友陳湘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

影片中，鼻屎正在尋找一個上廁所的風水寶地，走過去嗅聞右邊盆子，卻頓了一下後生氣怒吼，嫌惡到聲音都「逼ㄘㄟ（台語：分岔）」了，真的覺得「好臭！」牠接下來又往左邊檢查，發現3盆貓砂居然都已經充滿便便，喵喵內急之下氣得大聲碎念，叫聲還抖了好幾下，「本喵屎在滾了啦！」

▲鼻屎上廁所的標準姿勢。

▲鼻屎小時候。

▲長大崩壞……。

飼主陳湘向《ETtoday寵物雲》提到，當時她正想要清掃貓砂，鼻屎卻硬要擠過來搶先使用，「兒子每次上廁所之前都會一直碎碎念，其實我也不知道牠想講些什麼，一時興起就加上了字幕。」她也提到，喵喵個性非常隨和、任人擺佈，不論摸肚或是親親抱抱一律無所謂。

▲鼻屎和麵嚕小時候感情很好。

▲兄弟倆的標準睡姿。

陳湘表示，這對貓寶今年大約3歲半，都是領養來的，「鼻屎很喜歡偷吃麵嚕的東西，還會表現出討厭對方的模樣，但其實牠們小時候感情很好，只長大後卻都崩壞了！」她也將後製影片分享到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》，讓許多網友笑翻，紛紛留言，「話真的好多」、「三盆太難選了，光看選擇障礙就發作了」、「趕快拉好不好XD」 （ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲麵嚕和鼻屎～

▼更多精采影音