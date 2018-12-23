豹貓繁殖場藏住宅「腥臭飄整棟樓」　動保處：查訪2次未改善

▲繁殖場在住宅區飼養27隻豹貓，由於維護環境不善，導致惡臭味蔓延。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／採訪報導

新北市一間合法申請經營的豹貓繁殖場搬移至三重區住宅區，飼養20幾隻貓造成環境衛生髒亂，腥臭味飄滿整棟樓，半夜運載飼料發出巨大聲響，干擾居民睡眠，屢次遭到檢舉。警察和動保處2次訪查仍未改善，讓住戶怒到貓舍的粉專留下1顆星負評，貼出抗議的布條照片，「你賺錢，我痛苦」。

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新北市一間繁殖場9月申請合法經營時，將地點遷至住宅區，等到10月通過申請核准營業，繁殖20幾隻貓咪。自從繁殖場入置後，大樓出現嚴重惡臭味，夜間運送飼料所發出的巨大聲響，更影響住戶睡眠品質，屢次遭到檢舉。

▲▼動保人員到場查訪。

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根據《蘋果日報》報導指出，一名居住該社區9年多的許姓女住戶起初在繁殖場剛入置，只覺得樓梯間和電梯內充斥動物腥味，隨後得知是繁殖場，多次要求業主改善卻未獲得回應。另一名曾姓住戶也表示，業主都選在晚上送飼料，3歲的女兒經常受到驚嚇睡不好，希望繁殖場能搬離社區，但對方就是不出面。

新北市動保處接獲多次檢舉，今年11月13日與環保局及轄區警察到場聯合查訪，動保人員查覺臭味明顯，請對方限時改善。等到12月13日再查訪，狀況並未改善，惡臭蔓延影響住戶品質，動物生活環境欠佳，依《動物保護法》第30-1條處以3000元罰鍰，但業者有異議已提行政救濟。

▲▼住戶到貓舍粉專留下一星負評抗議。



新北市動保處處長陳淵泉表示，依據《都市計畫法》新北施行細則第14條第2項，商店僅得設置於住宅區一樓及地下一樓；商業區則無使用限制。經查址所設立的繁殖場為今年10月17日申准的特寵業店家，總共飼養27隻豹貓。