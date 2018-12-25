鬧鐘響兩聲靈異關掉！飼主貼出「遲到原因」崩潰　網友全跪了

▲鬧鐘才剛響就被主子的肉球關掉。（圖／網友王灝之授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

「終於找到上班遲到的原因！」桃園一名飼主王灝之發文分享，2周前鬧鐘響兩聲就會被關掉，導致他多次遊走在上班遲到的邊緣。直到找一天做測試，結果卻讓他當場哭笑不得，將眼前的冏境上傳至網路問道，「有人家裡的貓也會幫你關鬧鐘的嗎？」，影片貼出來之後讓網友全跪了！

▲手法看起來相當熟練。

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影片中，鬧鐘依照指定時間發出響亮的聲音，但才「噹噹噹～」沒多久，身旁的主子就起身，用肉球按下橘色的停止鍵，三兩下就將關閉鬧鐘，熟練的手法明顯不是第一次，原本還以為是靈異事件，沒想到是被貓關掉！就有網友忍不住打趣，「以後搞不好就直接幫你接電話了」。

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王灝之表示，他是在2周前發現鬧鐘會靈異靜音，還曾因為這樣上班遲到，有一天他照樣設鬧鐘，才看見愛貓「拿鐵」伸出萬惡的小手手按關閉，這才真相大白，「當下看到嚇了一大跳，還好另一隻小花比較呆不會關。」

▲▼聰明的拿鐵。

影片分享到貓咪社團之後笑翻許多人，「這個理由說給主管聽都不行」、「貓貓表示：喵的吵毛啊！關掉」、「我家的是跟鬧鐘一起共鳴...」、「我家還會開line直播」、「三花要去上班了」、「我家的只會當鬧鐘，凌晨就在響無法調時間還掛不掉的那種鬧鐘」。

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