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從夏天等到寒冬！　忠犬米克斯零下30℃追車苦等主人

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國際中心／綜合報導

俄羅斯西伯利亞一隻米克斯從半年前開始，每天守在一個公車站前，似乎是在等待遺棄牠的主人前來帶牠回家。但牠從溫暖的夏天等到酷寒的冬季，依然等不到主人。現在當地都已經飄起大雪，氣溫更是驟降到零下 30℃，這隻米克斯還是不願離開，令附近居民與動保團體擔心牠捱不過寒夜。所幸有名遠道而來的義工費了一番工夫贏得牠的信任，才終於將牠收養帶回家一起度過溫暖聖誕。

據《每日郵報》報導，這隻狗狗今年夏天被主人遺棄在梅米特基諾村（Mametkino）的一個公車站旁，這半年來牠一直沒有離開待在原地，瞪大圓滾滾的眼睛，緊盯著路邊經過的每一輛車，只要看到有灰色的車輛經過，牠就會興奮衝上前，不過總是失望而回。

「我猜這隻狗狗的主人是開灰色汽車的，因為每次只要有灰色的車輛經過，牠都會格外興奮，甚至還會追著車輛跑」，住在附近的賽比加里（Sabyrgali Baysagurov）提到，自己與其他村民不忍看見狗狗總是孤伶伶的身影，曾經好幾次嘗試要帶牠離開，但牠真的相當忠心，一心只想見到主人，因此無論大家怎麼努力，始終都不願意離開公車站一步。

▼ 米克斯6個月來苦守在公車站，等待主人回來。（圖／翻攝selcukerennn推特）

▲▼ 米克斯「八公」6個月以來一直守在公車站附近，等待主人回來。（圖／翻攝selcukerennn推特）

村民們將狗狗取名為「八公」（Hachiko），也就是日本一隻有名忠犬的名字。因為沒辦法說服「八公」離開公車站，又擔心牠睡在野外會受凍，村民們特地為牠搭建了一間狗屋，還每天留下一些食物給牠吃。不過，相比溫暖舒適的狗屋，「八公」更喜歡睡在路邊的稻草堆上，然後一天又一天的看著車輛來來往往。

由於近日氣溫驟降，食物都已經結冰，「八公」仍不願意離開，許多動保團體在看完當地媒體的報導後，擔心繼續下去牠會無法負荷，都計畫前來將牠接走。最後，其中一組遠從250英里（約400公里）開車前來的志工，終於成功打動「八公」，並將牠帶回家過冬。

▼ 義工伊琳娜從400公里趕來，成功打動「八公」，將牠帶回家領養 。（圖／翻攝自《每日郵報》）

志工阿列克謝（Alexey）表示，「我們透過媒體得知狗狗的故事後，第二天就馬上開車過來救牠，不過牠並不信任我們，就算我們想接近牠，牠也總是充滿了警戒。就這樣我們用了了各種方法，在和牠玩了『捉迷藏』的遊戲之後，牠終於慢慢放鬆警戒。這時，我同事伊琳娜（Irina）將一條毛毯放到牠身上，讓牠不用繼續受寒，終於打動了牠的心，也願意跟著我們一起回家。」

伊琳娜將「八公」帶回家，讓牠與聖伯納犬貝多芬（Beethoven）及貓咪埃文（Ivan）一起生活。現在，「八公」已經適應了新家，終於不再是孤獨的牠現在每天都看起來相當高興，甚至還會不時依偎在伊琳娜身上撒嬌。伊琳娜說到，「我真的很佩服這隻狗狗，牠實在是非常忠誠，這點是我們很少能在人類身上看到的特質。」

關鍵字： 米克斯忠犬八公Hachiko西伯利亞俄羅斯

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