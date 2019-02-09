床上亂尿＝貓貓復仇？　專家解密：想用「2大效果」增加和諧感

▲貓咪在床上尿尿，其實與「報復心態」無關。（示意圖／達志影像）

寵物小組／綜合報導

早上罵貓、拍牠屁股，結果晚上回家卻發現床鋪被撒一泡尿，難道是主子記恨嗎？杜瑪動物醫院醫師、貓咪行為諮詢專家林子軒，先前在新科台北市議員楊靜宇主持的廣播節目《寵物當家》中解惑，喵喵其實邏輯連結差，牠不會認定上廁所是可以拿來報復人類的一種行為，「上廁所就是上廁所」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林子軒指出，貓咪前額葉在情感思考上，沒有人這麼複雜，牠是很直接和實際的動物。至於，為何主子有時候會尿在貓砂盆，但有時又是床上，甚至是衣服上？林說，貓只是想要透過氣味的和諧感，來增加環境中的和諧，「跟散布費洛蒙是一樣的道理」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲亂尿尿的行為背後，可能只是貓咪想要增加環境和諧。（示意圖／達志影像）

他進一步指出，假設人類很生氣，讓貓咪覺得害怕，牠為了快速緩和焦慮因子，若只是舔自己太慢了，恰巧排泄物裡的費洛蒙最多，「尿一下就有味道」；又或者想跟人的氣味合在一起，像是躺了8、9個小時的床，還有每天穿的外套或褲子、鞋子味道最濃厚，再加上它「剛好都很吸水」、「保留氣味的效果非常好」，當然就是最佳選擇了。

若以主子角度來看，怎麼讓氣味保留長久？林子軒表示，假設人類自己身為一隻貓，一定會尿在上述這些地方效果最好，絕不會選在鋼盤上。最後，他再次強調，喵喵的邏輯連結很差，如果因為亂尿被打屁股，「牠只會認定你打牠屁股，不會認定是因為亂尿的關係」，千萬別動手懲罰，因為這一點用都沒有。

▲毛孩所有行為背後都有原因，千萬別不理解就亂處罰唷！（示意圖／達志影像）

至於貓咪亂尿尿該怎麼辦呢？首先飼主應該理解貓咪亂尿尿的原因，有的屬於發情噴尿行為，有的則是尿液標記行為。比方來說，公貓發情就會有噴尿行為，通常噴在垂直柱狀物或垂直平面（牆面、櫃子等），此時最佳解決方法就是「結紮」。但若是尿量大且尿在水平處，可能就是貓咪的「尿液標記行為」，這是因為小時候沒有養成良好的排便習慣，導致會隨意排泄在砂盆以外的地方，最好的解決方式就是慢慢引導貓咪學會使用貓砂盆。

值得注意的是，亂尿尿有時反映的是貓咪不容忽視的生理和心理狀況。比如泌尿道系統或是生殖系統出現問題，導致對肛門腺體有阻塞或是傷害的情況出現，都有可能伴隨出現噴尿的行為。另外像是領域性或競爭行為、焦慮（外在環境改變或飼主陪伴減少）等等，都有可能增加貓咪亂上廁所的行為機率。了解貓咪行為背後的原因，而不是急著進行處罰，才能真正解決問題。