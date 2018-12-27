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焦慮自殘「咬到禿毛」　黑汪「庫洛」聽名歪頭：有新家？

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▲庫洛聽見名字就歪頭～（影／愛媽周小姐授權） 

實習記者吳美依／採訪報導

新北中和有隻小黑狗「庫洛」小時候曾在大雨中的公園流浪，雖然幸運獲得愛媽救援並送養，卻因故必須重新尋找歸屬。汪汪一度敏感到出現「自殘」行為，不停地咬掉自己身上的毛，但在人類陪伴下已經日漸開朗，露出活潑的本性，聽見自己名字還會可愛歪頭，現在還在等待永遠的家人出現。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼黑汪「庫洛」焦慮自殘「咬到禿毛」聽名歪頭：有新家？（圖／愛媽周小姐授權）

▲庫洛小時候曾在大雨中的公園流浪，全身長蟲。（圖／愛媽周小姐授權，請勿隨意翻拍，以免親權，下同。）

▲▼黑汪「庫洛」焦慮自殘「咬到禿毛」聽名歪頭：有新家？（圖／愛媽周小姐授權）

▲庫洛聽到自己名字就歪頭～

影片中，庫洛坐在駕駛座的位置上，睜大水汪汪的眼睛盯著鏡頭看，只要一聽見自己的名字，頭就會往右邊傾斜，就算原本正在東張西望，也總是會如此回應人類的叫喚，還會隨著對方「拉長、強調」的語氣加大歪頭的角度呢！

▲▼黑汪「庫洛」焦慮自殘「咬到禿毛」聽名歪頭：有新家？（圖／愛媽周小姐授權）

▲庫洛坐車。

愛媽周小姐向《ETtoday寵物雲》表示，她的父親從暴雨中撈回這隻可憐的小浪浪，「牠自己孤零零地在公園樹下徘徊，全身都是跳蚤，連耳朵也長了壁虱，送醫檢查還發現體內長有寄生蟲。」這隻幼幼性格活潑又可愛，很快就找到了幸福，沒想到後來因故必須重新尋覓新家。

▲▼黑汪「庫洛」焦慮自殘「咬到禿毛」聽名歪頭：有新家？（圖／愛媽周小姐授權）

▲庫洛剛回家時非常敏感害羞。

▲▼黑汪「庫洛」焦慮自殘「咬到禿毛」聽名歪頭：有新家？（圖／愛媽周小姐授權）

▲庫洛一度不斷咬掉自己的毛，身上有許多「微禿」的區域。

周小姐提到，庫洛剛回來時非常內向，總是帶著充滿恐懼的眼神窩在沙發底下，「牠一度變得非常敏感，出門散步時一直發抖，看見人類將手舉起，或是棒、條狀物，甚至會嚇得躲起來。」醫生判斷汪汪情緒太過焦慮，所以產生自殘行為，「牠會不停地咬自己的毛，造成身上很多塊『微禿』的地方。」

▲▼黑汪「庫洛」焦慮自殘「咬到禿毛」聽名歪頭：有新家？（圖／愛媽周小姐授權）

▲庫洛出去散步。

▲▼黑汪「庫洛」焦慮自殘「咬到禿毛」聽名歪頭：有新家？（圖／愛媽周小姐授權）

▲現在的庫洛已經恢復活力，也願意出門交朋友了～

幸好經過這段日子的陪伴，小黑汪已經逐漸恢復活力，看見人類時會開心地撲人、搖尾，出門散步遇見狗同伴也願意交朋友。周小姐表示，因為考慮到庫洛需要更多耐心與長時間得陪伴，因此希望有人能夠給予牠更專一的照顧，「牠還是小寶寶時，都撐過了這麼艱難的狀況，一定能夠找到幸福的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►►►如欲了解詳情或提供送養資訊，請私訊「周小姐

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關鍵字： 米克斯黑狗自殘焦慮送養

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