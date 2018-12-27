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南極夏季3成在下雨　小企鵝「1天洗3次澡」恐凍死

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▲▼ 企鵝,南極,南極洲。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 由於天氣逐漸暖化，南極夏季常常都在下雨，導致小企鵝可能因淋濕而凍死。（示意圖／免費圖庫pixabay，下同。）

國際中心／綜合報導

你知道企鵝也可能死於失溫嗎？62歲的智利生態學家魯道夫·托曼（Rudolf Thomann）表示，企鵝並非天生防水，南極不斷變化的天氣，正讓牠們處於危險之中，以往夏季都可以看到雪，但現在有近3成的時間都會下雨。他說，「小企鵝可以應付少量的水，但假設現在每天洗3次澡，或是每隔一天洗一次，情況就不一樣了。」

根據Metro報導，企鵝以往可以像魚一般自由自在地游泳，是透過分散在羽毛上的油脂保持身體乾燥，通常成年企鵝可以在寒冷的南極洋游泳數個月，隨持保持溫暖。但小企鵝情況不同，由於牠們身上的羽毛仍是柔軟的，如果在雨中淋濕，通常在零度以下的天氣條件下容易凍死。

▼ 企鵝平均從3歲起就有繁殖能力，繁殖期平均3年有2次，大部分都在夏季孵化，因為這季節食物供應最充足，雌企鵝產蛋後，會將蛋置於腳掌上，由雌雄輪流孵蛋52至56天。

▲▼ 企鵝,南極,南極洲。（圖／免費圖庫pixabay）

隨著非洲大陸逐漸升溫，擔任南極響導20年的托魯表示，「我看到南極開始下雨，所有可憐的小企鵝們都完全淋濕了」。報導也指出，南半球夏季正好是企鵝的繁殖季節，以往整個夏季都可以看到雪，但現在有3成時間都會下雨，導致小企鵝幾乎「每天洗3次澡，或是每隔一天洗1次澡」。托魯表示，「當牠們換毛後，這不是問題，但如果發生在夏季，小企鵝們都無法防水的季節時，這就不好了。」

目前，南極和北極的升溫速度正高於世界其他地區，在過去50年內，南極半島的平均溫度已上升到攝氏3度左右，已達政府間氣候變化專門委員會（IPCC）平均變暖速度的5倍。 托魯表示，「如果依照趨勢發展，我們在未來20多年會遇到大問題。」

據悉，由於自1980年以來，南極火山島迪塞普遜島（Deception Island）上的企鵝數量開始減少5成以上，起初研究人員認為是受旅遊業影響，但經過溫度資料的比對後，才發現是受氣候影響。科學家藉此推測，可能是冰層下的藻類數量減少，導致磷蝦數量下降，進而影響到企鵝的食物來源。目前，科學家正在進行相關研究。

▼ 等雛鳥絨羽變為淺灰或褐色時，約40天就可以加入幼鳥群。

▲▼ 企鵝,南極,南極洲。（圖／免費圖庫pixabay）

關鍵字： 企鵝魯道夫·托曼Rudolf Thomann迪塞普遜島Deception Island

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