差點變聖誕大餐！　胖胖雞姐妹聽到叫喚「咚咚咚」跑去

▲Porter跟媽媽把雞送到收容中心。（圖／翻攝自The dodo／black goat farm and sanctuary）



寵物小組／綜合報導

加拿大雞姐妹Lucy和Frieda一聽到叫喚，拖著胖肚子咚咚咚地跑向人，事實上牠們差點被屠宰，但養大牠們的中學生Porter捨不得，努力想辦法幫牠們找到活路。

加拿大中學八年級生10月開始飼養24隻剛破殼的小雞，然而在聖誕節前後這些雞要被送到屠宰場變成「聖誕大餐」，其中一名12歲男孩Porter不希望自己飼養的雞被殺掉，決定想辦法救命。

Porter和媽媽向很多收容所求助，最後終於聯繫上Black Goat Farm and Sanctuary，對方同意收養這對雞姐妹。收容所志工Megan Mostacci說，接到電話的時候已經是星期四了，「那些雞預計星期一就要送到屠宰場，而Porter和媽媽是在星期日帶雞來的。」

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現在Lucy和Frieda過著不曾想過的愜意生活，牠們有遮風避雨的房舍，還能在綠地放風，每當Megan Mostacci叫喚，牠們就會拖著胖肚肚努力向人跑去，可愛的模樣讓人融化。然而Megan Mostacci解釋，圓嘟嘟身材背後其實有令人心碎的原因，「因為Lucy和Frieda是肉雞，這些肉雞一般大約7到9周大就會被載，牠們的身體會比一般的雞胖。」收容所必須幫這對姐妹控制飲食，讓牠們維持在適合活動的身材，否則很容易胖到腳都動不了了。

▼Lucy和Frieda一聽到人叫喚就跑過去。（圖／翻攝自The dodo／black goat farm and sanctuary）

