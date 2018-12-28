狗狗以為出門玩卻遭棄拒門外　現在幾百個人搶著領養牠

▲狗狗趴在車邊，飼主卻不願意開門。（圖／翻攝自RSPCA）



寵物小組／綜合報導

英國狗狗Snoop被主人遺棄，監視器拍下牠趴在車上卻目送車開走的悲傷畫面，網友看到十分心碎，目前湧入上百封領養信，全是要給Snoop一個家。

Snoop17日搭車出門，還以為是要出去玩，卻連睡窩一起被無情地丟下，牠發現異樣馬上跟在主人身後跑去，但是主人關上車門後堅決不開，最後駛離現場，Snoop還不斷追車，不知道為什麼爸爸不讓自己上車了。

▲Snoop才2歲已經換過3個主人。（圖／翻攝自RSPCA）



英國動保團體RSPCA表示，狗狗棄養1小時後被人發現，動保員便前去接回收容所，更令人難過的是Snoop才2歲就換過3個主人。RSPCA目前和警方仍在追查棄養者，而狗狗必須等到案件偵結才能開放送養，不過這段心碎的棄養影片讓許多人氣憤，RSPCA已經收到上百封領養信想領養Snoop。

知名BBC記者Andrew Neil看了影片也很難過，他在推特上說，「如果RSPCA對於送養這隻狗狗有困難，我很樂意給牠一個家。」

▼現在Snoop能好好睡一覺了，等調查結束牠就能開放領養。（圖／翻攝自RSPCA）