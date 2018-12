狗狗以為出門玩卻遭棄拒門外　現在幾百個人搶著領養牠

▲狗狗趴在車邊,飼主卻不願意開門。(圖/翻攝自RSPCA)



寵物小組/綜合報導

英國狗狗Snoop被主人遺棄,監視器拍下牠趴在車上卻目送車開走的悲傷畫面,網友看到十分心碎,目前湧入上百封領養信,全是要給Snoop一個家。

Snoop17日搭車出門,還以為是要出去玩,卻連睡窩一起被無情地丟下,牠發現異樣馬上跟在主人身後跑去,但是主人關上車門後堅決不開,最後駛離現場,Snoop還不斷追車,不知道為什麼爸爸不讓自己上車了。

▲Snoop才2歲已經換過3個主人。(圖/翻攝自RSPCA)



英國動保團體RSPCA表示,狗狗棄養1小時後被人發現,動保員便前去接回收容所,更令人難過的是Snoop才2歲就換過3個主人。RSPCA目前和警方仍在追查棄養者,而狗狗必須等到案件偵結才能開放送養,不過這段心碎的棄養影片讓許多人氣憤,RSPCA已經收到上百封領養信想領養Snoop。

知名BBC記者Andrew Neil看了影片也很難過,他在推特上說,「如果RSPCA對於送養這隻狗狗有困難,我很樂意給牠一個家。」

▼現在Snoop能好好睡一覺了,等調查結束牠就能開放領養。(圖/翻攝自RSPCA)

PLEASE RT! We have CCTV footage of a man callously dumping a dog in Stoke-on-Trent. The distressed dog chases after the car as it drives away. Please help @RSPCA_official find the man responsible. Awful that someone can do this! The dog is thankfully ok and now safe pic.twitter.com/AW8HNvVwdQ