「豹」露真面目！超萌叫聲曝光　網：大貓咪可以養嗎



▲豹的叫聲萌翻全場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

多數人以為豹的叫聲應該是很兇猛的，其實在牠威嚴的外表下，卻有超萌的叫聲。日前，有人去動物園時，不經意錄下了雲豹的叫聲和可愛舉動，就分享到網路上。影片一發出，瞬間融化大家的心，卻有不少人笑道「為什麼是在呱呱叫」。

有人去木柵動物園看小動物時，很幸運地能近距離看到雲豹賣萌，他還拍下影片分享到Threads上，只見Suki輕輕「啊～」兩聲，直接笑翻眾人。而這隻雲豹，其實是來自德國的Suki。

影片發出後，這隻「大貓咪」的舉動讓大家直呼「太萌了」，「貓科動物就是可愛」、「媽媽這個可以養嗎」、「手掌肉球是粉紅色的！！」也有不少人對雲豹的叫聲感到驚訝，「我以為雲豹的叫聲是比較有威嚴的耶，沒想到這麼可愛」、「好可愛喔，原來牠們的叫聲那麼...秀氣」、「牠的叫聲怎麼是呱」、「跟想像中的叫聲有落差，原來那麼萌」。

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底下也有很多人分享自己拍到的Suki萌樣，「最喜歡suki了，跑來前面玩真的超可愛」、「我上次去也有看到，牠叫聲超可愛」、「牠都在人比較少的時候會靠近柵欄。」但也有很多人沒看到雲豹，「每次去都沒看到...以為裡面只有草根本沒有雲豹」、「上次沒看到雲豹，只看到碎碎唸的鄰居」。

也有些人覺得疑惑，「以為已經滅絕了...」就有人去查資料解釋，「其實亞洲雲豹沒有亞種，也就是以前舊稱雲南雲豹、台灣雲豹等皆屬於亞洲雲豹，而台灣的雲豹是『亞洲雲豹在台灣的族群』，但台灣的確實區域性滅絕了。現生只有兩種雲豹，亞洲雲豹與巽他雲豹，而巽他雲豹有兩個亞種分別是，婆羅洲亞種和蘇門答臘亞種。」