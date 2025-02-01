愛跳舞跑趴...最後變貓神大人！日本貓神社起源竟是「貓的報恩」

▲日本高知縣須崎市的「箕越猫祠社」。 （圖／翻攝自kamisamap。）
記者周偉承／綜合報導
許多人都會趁著過年與親友團聚時小賭怡情，或是買幾張彩券、刮刮樂試試手氣，想一圓發財夢。為了增加運氣，許多家裡有養毛孩的飼主就會讓毛孩選號碼、拿彩券或刮刮樂蹭毛孩等，希望帶來好運，尤其是養貓的奴才們更會把主子當招財貓一樣，希望「貓神顯靈」。有趣的是，日本還真的有一間神社將貓視為主神祭祀，而鳥居上方就掛著「貓神社」三個大字。
這間位於日本高知縣須崎市須崎灣東海岸的小神社，正式名稱是「箕越猫祠社」，供奉著「貓神大人」，貓神大人主要會保佑人們的事業順利與身體健康，尤其對婦科疾病、腦部疾病有特別的庇祐效果。神社的小門打開後會看到許多招財貓的玩偶擺放在裡面，據說是先前願望實現的人們為了還願而帶來的。而貓神大人的起源則是來自一段「報恩」的故事。
▼有網友也在網路上分享貓神社的起源。
海岸沿いに祀られる猫神社です。— 幣束 (@goshuinchou) October 4, 2024
江戸時代、山寺で飼われていた猫は夜な夜な袈裟衣を持ち出して和尚に化けて仲間と踊っていたがある日発覚、寺を追い出された。その後和尚の夢枕に猫が立ち長年の礼を述べ「最後に私の霊力で恩返しさせて頂きます」と告げた。
間もなく藩家老が死去し葬儀となった→ pic.twitter.com/S1mpCdSvNC
傳說在江戶時代中期的吾川郡名野川村，也就是如今的仁淀川町的一座寺廟中，有一隻貓咪備受照顧，不過，這隻調皮的貓咪每當夜晚時就會化身成年輕和尚的模樣，與其他貓同伴們跳舞狂歡，然而，有一天貓咪的夜間活動被人們發現了，就被流放到了須崎，最後來到了箕越並受到祭祀。在這之後的某個夜晚，這隻貓咪出現在了過去曾細心照顧牠的和尚的夢中，除了表達感謝之意以外，之後還透過自己的能力為和尚建立了功名，讓和尚被當地民眾視為得道高僧而尊敬著。
即使因為頑皮而遭到流放，但貓咪仍然不忘曾經受到的照顧，報答了曾經的恩情，因此，還有另一種說法表示，箕越貓祠社正是由當初被報恩的和尚所建立，並且流傳到現在，真的是一段互相「報恩」的故事。各位愛貓的奴才們如果到日本玩，也可以考慮去朝聖這座貓神社，如果願望真的實現了，也別忘了帶個貓咪玩偶去還願喔。
讀者迴響