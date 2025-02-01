愛跳舞跑趴...最後變貓神大人！日本貓神社起源竟是「貓的報恩」



▲日本高知縣須崎市的「箕越猫祠社」。 （圖／翻攝自kamisamap。）

記者周偉承／綜合報導

許多人都會趁著過年與親友團聚時小賭怡情，或是買幾張彩券、刮刮樂試試手氣，想一圓發財夢。為了增加運氣，許多家裡有養毛孩的飼主就會讓毛孩選號碼、拿彩券或刮刮樂蹭毛孩等，希望帶來好運，尤其是養貓的奴才們更會把主子當招財貓一樣，希望「貓神顯靈」。有趣的是，日本還真的有一間神社將貓視為主神祭祀，而鳥居上方就掛著「貓神社」三個大字。

這間位於日本高知縣須崎市須崎灣東海岸的小神社，正式名稱是「箕越猫祠社」，供奉著「貓神大人」，貓神大人主要會保佑人們的事業順利與身體健康，尤其對婦科疾病、腦部疾病有特別的庇祐效果。神社的小門打開後會看到許多招財貓的玩偶擺放在裡面，據說是先前願望實現的人們為了還願而帶來的。而貓神大人的起源則是來自一段「報恩」的故事。

▼有網友也在網路上分享貓神社的起源。

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傳說在江戶時代中期的吾川郡名野川村，也就是如今的仁淀川町的一座寺廟中，有一隻貓咪備受照顧，不過，這隻調皮的貓咪每當夜晚時就會化身成年輕和尚的模樣，與其他貓同伴們跳舞狂歡，然而，有一天貓咪的夜間活動被人們發現了，就被流放到了須崎，最後來到了箕越並受到祭祀。在這之後的某個夜晚，這隻貓咪出現在了過去曾細心照顧牠的和尚的夢中，除了表達感謝之意以外，之後還透過自己的能力為和尚建立了功名，讓和尚被當地民眾視為得道高僧而尊敬著。

即使因為頑皮而遭到流放，但貓咪仍然不忘曾經受到的照顧，報答了曾經的恩情，因此，還有另一種說法表示，箕越貓祠社正是由當初被報恩的和尚所建立，並且流傳到現在，真的是一段互相「報恩」的故事。各位愛貓的奴才們如果到日本玩，也可以考慮去朝聖這座貓神社，如果願望真的實現了，也別忘了帶個貓咪玩偶去還願喔。