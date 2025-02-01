流浪貓打架滿身抓傷怎麼辦　傷口沖食鹽水再擦碘酒減少惡化

▲民眾若遇到受傷的浪貓，在能接近的情況下，用生理食鹽水消毒後再擦碘酒，幫牠們做簡單的治療。（圖／楊小姐提供）

記者陳詩璧／台北報導

路邊遇到被咬到滿身傷的流浪貓，該怎麼救牠？新北市新店區一處社區有隻橘白浪貓「丁丁」，過去一年多經常到社區住戶家串門子，其中住戶楊小姐看到丁丁常常滿身傷，幾次比較嚴重，能捉進籠子裡送醫，若是破皮，楊小姐就用生理食鹽水沖傷口後，再拿長棉花棒沾碘酒幫丁丁上藥。

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▲丁丁是隻住在新店的社區浪貓，牠經常到楊小姐串門子，楊小姐看到丁丁身上有傷，會幫牠擦藥，避免發炎的情況惡化。（圖／楊小姐提供）

楊小姐一開始接觸丁丁時，有想過要不要納編，但丁丁不願意進屋內，因此，改在自家陽台搭簡易貓屋，讓丁丁有個安身的窩，也會提供乾飼料，供丁丁食用。接觸一年多下來，丁丁常和社區裡其他公貓打架，打到滿身傷，第一次帶丁丁去看獸醫時，楊小姐還被抓傷，不過在獸醫治療下，丁丁復原很快。

從第一次就醫之後，丁丁會記得回陽台睡，只是打架的習慣還是常發生，每次楊小姐都趁著丁丁吃飯或是願意靠近的時候，先用生理食鹽水把傷口沖一沖，再把碘酒塗抹在傷口上。楊小姐說「當傷口有被消毒，牠會好一點，加上丁丁復原力很快，通常弄完隔天，傷口就會結痂了」。

▲丁丁記得回楊小姐家的陽台，也會趴在鄰居家張望。（圖／楊小姐提供）

楊小姐提到，不是每隻浪貓都能救得到，民眾遇到比較親人的浪貓，若身體有傷口時，可以先用食鹽水沖過，再上碘酒治療，但千萬不要用「白藥水」，避免浪貓誤舔。若是遇到不願意進籠的浪貓，無法帶牠就醫的情況下，民眾也可以拍照下來，以照片詢問獸醫，買適合的藥物擦用或食用。

先前丁丁還有次蜂窩性組織炎，楊小姐只好帶牠就醫，醫生一個月內抽了2次膿，再在患部上藥膏，同時吃抗生素10天，才好轉。另一次，是丁丁尿尿的地方紅腫，帶到獸醫院檢查出有膀胱炎，獸醫給抗生素的藥，楊小姐再視狀況餵食，楊小姐說「其實野貓能治療的，除了擦碘酒治療外傷，就是以抗生素處理，訴求能活下去」，當民眾能做的有限的情況下，簡單的擦藥，也是一種幫助牠們的方法。

▲▼丁丁會記得回楊小姐家陽台睡覺，受了傷會乖乖接受治療。（圖／楊小姐提供）