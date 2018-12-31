雄獅「逃脫柵欄」咬死上班2周22歲女員工　當場遭擊斃

▲攻擊人的雄獅隨後遭擊斃。（圖／翻攝自Conservators Center）



寵物小組／綜合報導

美國北卡羅萊納州動物園Conservators Center一頭獅子逃脫欄舍，攻擊22歲保育員Alexandra Black，團隊最後將獅子擊斃才能救人，但是已經為時已晚。據了解，Alexandra Black才新進團隊工作2周，而目前獅子逃脫的原因仍不得而知。

Conservators Center表示，當時飼養團隊在專業保育員的帶領下於獅子欄舍日常清掃，公獅Matthai不知怎麼從上鎖的欄舍逃脫，並溜進人員所在的地方攻擊一名員工，「獅子是怎麼逃出來的還不清楚，而攻擊人的獅子也被射殺，才將人拉回來，但是已經來不及了。」

園方提到，目前整起事件仍在調查中，有最新消息會持續公布，而在調查結果出爐之前，Conservators Center將暫時關閉。遇害的Alexandra Black年僅22歲，剛畢業於印第安納州立大學，因為熱愛動物才進到Conservators Center工作，沒想到才2星期就發生悲劇。

Conservators Center是一個著重保育和教育的動物機構，根據官網介紹，園內有19個品種將近90隻動物，包括獅子、老虎、豹、熊狸、狼、狐猴等。