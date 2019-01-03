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日本人瘋養超萌水獺！售價飆破150萬日幣　走私量暴增

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▲▼水獺。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小爪水獺在海外僅需幾千日幣即可購入，但在日本有時甚至能賣到150萬日幣以上。。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

由於日本對於寵物的法規較為寬鬆，許多人會選擇飼養水獺當作寵物，但是水獺通常是以家庭形式生活，如果成為寵物獨居將會引發壓力，進而造成消化不良的健康問題，且最多人飼養的「亞洲小爪水獺（Aonyx cinerea）」，就被列為「易危」的野生動物。由於水獺的可愛外貌，讓日本的水獺市場供需失衡，更有不良商人趁此機會走私水獺，引發生態問題。

根據《日本經濟新聞》報導，日前才剛有一名日籍男子因走私小爪水獺遭到警視廳逮捕。這名男子2018年夏天透過電話向東京一間水獺咖啡廳「Kotsumeito」表示，自己手上有朋友送的水獺，願意以低價賣給對方。該水獺咖啡廳店內的水獺皆是老闆在印尼政府許可下，透過正規管道進口，因此接到該通電話的老闆直覺有異，進一步問對方，是否有打過疫苗，沒想到對方卻岔開話題，繼續推銷。

動物園水獺雙胞胎誕生！（圖／台北市立動物園提供）

▲小爪水獺被列為「易危」的野生動物。（圖／台北市立動物園提供）

水獺咖啡廳老闆隨後報警，並假裝與嫌犯訂購兩隻水獺要求送到店內。雙方見面後，老闆先是詢問對方兩隻水獺的原產國，但對方支支吾吾後，才坦白其實是從泰國走私進口。在一旁埋伏的警察馬上以涉嫌違反《外匯及外對貿易法》等罪名將嫌犯與同夥逮捕。

作為寵物，水獺的需求越來越大，在日本國內的售價更是水漲船高。根據國際野生動物貿易研究組織Traffic，小爪水獺在海外僅需幾千日幣即可購入，但在日本有時甚至能賣到150萬日幣以上，十分驚人。動物走私對物種與生態系統可能造成嚴重影響，甚至有可能因此帶入傳染病與寄生蟲風險。

水獺通常以「家庭」的形式生活，因此可能因獨居所引發的壓力出現消化不良、激動威嚇等情況，再加上牠們需要較為大型的水池、籠舍等來提供足夠的活動空間，簡言之，水獺的飼養成本高，並不適合日本狹窄的居住空間。另外，寵物業界未將水獺視為家庭寵物，而能替牠們看診的獸醫也非常稀少，甚至連專用的飼料也沒有。雖說國外曾有收容受傷水獺的案例，但像日本當成寵物飼養的情形，以全球來說皆極為罕見。

關鍵字： 水獺野生動物日韓風

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