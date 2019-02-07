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寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃

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▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

▲雖然丁丁有時很調皮，卻是微疼最重要的家人之一。（圖／翻攝自YouTube／微疼，下同。）

記者老嘉郡／綜合報導

寵物過世了之後，會回來託夢嗎？網路圖文畫家「我得了一種吃菜就會死的病-微疼」飼養的9年愛兔「丁丁」在2018年過世，面臨寵物過世的微疼當下感到手足無措，在詢問過動物醫院後，他為丁丁選擇了「個別火化」，並將身後事的過程都紀錄下來，雖然內容並非完整敘述 ，但他也說，「希望可以幫助到第一次面對寵物過世的朋友」

「愛吃、愛睡、喜歡鬧脾氣，明明學會定點尿在便盆裡，卻還是故意大小便在便盆外面」，這是在微疼心中的丁丁，但當丁丁被醫生診斷年事已高、身體逐漸不行，並要微疼開始做心理準備時，他才意識到，「原來丁丁已經陪伴我這麼久了」。在剩下的日子裡，微疼盡可能去接受丁丁給他的「緩慢的道別」，儘管如此，面對住院的愛兔，微疼還是忍不住哽咽地對丁丁說，「你最好給我長命百歲，不准死！」

▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

▲丁丁的身體逐漸老化，甚至需要住院，讓微疼非常心疼.....。

「儘管在這之前，做了無數的心理準備，在這一刻，我的內心完全崩潰」，丁丁過世後，微疼對於後事感到手足無措，而動物醫院則建議兩種方案：「團體火化」及「個別火化」，兩者的差別在於骨灰的去處及價位的差別。在火化過後，微疼也開始了丁丁交給他的最後任務。

丁丁過世的第三天，微疼準備了衣服、蓮花、金紙及銀紙，希望讓丁丁在另一個世界也能像人類一樣使用。在燒完所有物品後，就會到丁丁平常最常待的地方擲筊，詢問丁丁是否有收到剛剛所燒的東西。到了頭七那天，微疼則在丁丁常待的角落放上三種平常愛吃的零食，並睡在工作室裡，想知道愛兔是否有回來。

▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

▲▼在丁丁過世之後，微疼除了燒些金紙、蓮花等祭品外，也請了會作法事的朋友來幫丁丁超渡。

▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

第十天，微疼請了會做法事的朋友來為丁丁超渡，據說超渡是為了讓靈魂不再因生前的病痛而感到難過，而到了出殯當天，微疼就要帶丁丁的骨灰送去盆葬。在出發前往寵物安樂園區之前，微疼照樣擲筊確認丁丁在不在，在擲出聖筊、接著告訴丁丁準備要出發時，卻一直無法得到丁丁願意出發的聖筊，原以為是愛兔捨不得離開的微疼，在詢問過溝通師後才知道，原來是「沒有準備供品」的關係...。

▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

▲頭七那天，微疼也有準備了一些祭品，希望丁丁能回來託夢給他......。

到達寵物安樂園區之後，會有專業的禮儀師處理骨灰，此時微疼也去為丁丁選擇要盆葬的房間，接著由師父開始進行儀式，微疼也在一旁念經祈福，在這過程中，也讓他體悟到自己的傻，「平常不懂得好好跟祂說話，反而是在祂走的最後一段路，我才在對祂說這些話」。最後，微疼親手將丁丁的骨灰放進盆栽中安葬，所有儀式即完成。

▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

▲在寵物安樂園區現場，會有專業的師父為寵物進行最後的儀式。

▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

▲微疼也親自將丁丁的骨灰放進盆栽中安葬。

在丁丁過世前，微疼是將「寵物溝通師」歸類在「心靈諮詢的層面」，但因為丁丁的關係，他在這過程中開始覺得寵物溝通蠻神奇的，而溝通師不僅說出他們平時的互動模式，也透露丁丁在家中的沙發底下藏了許多飼料，而這些飼料「全都是留給微疼吃的」，後來也確實在沙發底下掃到飼料，「這是這是一段奇幻旅程，感謝丁丁給我上了最後一課，也接觸了這些一直以來沒想過會接觸的事情。」

「就像每個人的宗教信仰不一樣，你可以不相信，但也保持尊重的態度」，微疼最後也說拍這部影片是希望有在養寵物的人能多多陪伴自己的寵物，「在你的生命中，你們的寵物可能只是你生命中的二三年，甚至十年的客串配角，但在牠們的生命中，你就是他們唯一的主角。」

▲▼寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你吃。（圖／翻攝自YouTube／微疼）

▲也許寵物只是你生命中的一小部分，但你對於牠們來說，就是生命中的全部。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 寵物毛小孩寵物禮儀微疼兔子我得了一種吃菜就會死的病-微疼

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