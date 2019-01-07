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貓咪偷「吸毒」卡罐子　獲救後滿頭貓草眼神渙散：我是誰？

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▲貓咪為吸貓草卡罐子，獲救後眼神渙散。（圖／網友林文彬授權提供）

▲貓咪為吸貓草卡罐子，獲救後眼神超ㄎㄧㄤ。（圖／網友林文彬授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

報告，現場捕獲一隻吸毒犯！台中網友林文彬在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」上傳捉到吸毒貓的照片，只見虎斑喵「咪將」為了吃貓草，竟把自己塞進罐子裡卡住，幸好把拔人在旁邊立即開洞救援，並沒有受傷。有趣的是，喵皇獲救後竟一臉茫然，露出因為「吸太多」而壞掉的表情。

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▲貓咪為吸貓草卡罐子，獲救後眼神渙散。（圖／網友林文彬授權提供）

▲咪將似乎覺得「吸不夠」，露出一臉不悅的表情。

把拔受訪時表示，一週會有2至3次將貓草混進罐罐一起餵食，這天才剛打開放旁邊正在準備罐頭時，咪將竟然鑽進去貓草罐裡「吸毒」，結果頭不小心卡住，「看這孩子開始呼吸急促，馬上旁邊先開洞，接著邊安撫牠邊小心地剪開罐子，幸好我發現的早。」

▲貓咪為吸貓草卡罐子，獲救後眼神渙散。（圖／網友林文彬授權提供）

▲喵睡醒後「毒癮」退去，已恢復正常。

咪將獲救後似乎因為吸食過量，眼神非常地渙散，隨後開始有點不悅，因為這場貓草美夢已結束。把拔也提到，咪將睡一覺之後已經恢復正常，毒癮應該是退了！事實上，咪將除了愛吸貓大麻以外，也是位小吃貨，每天在自家農園盡情玩耍、奔跑，當把拔巡農園時就喵還會展現貼心的一面，陪著人類一起工作。

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▲貓咪為吸貓草卡罐子，獲救後眼神渙散。（圖／網友林文彬授權提供）

▲咪將：我是把拔的好幫手～

照片上傳後，咪將的「ㄎㄧㄤ」照笑翻不少網友，「主子表示：這批很純」、「為了吸毒不擇手段」、「牠的樣子還很陶醉...」、「這個要去勒戒了」、「眼神嚴重渙散，這批夠純！」、「抱緊處理這傻孩子！」、「毒害貓生...千萬別哈草～」、「咪阿～你壓力多大啦！」、「不管牠吸了什麼都給我來一點」。

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關鍵字： 貓咪貓草貓大麻迷茫眼神渙散

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