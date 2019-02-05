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5個愛上豬豬的理由！超愛Social　豬媽餵奶會唱歌哄寶寶

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豬。（圖／CC0圖庫）

▲我其實很可愛的～（圖／CC0圖庫）

寵物小組／綜合報導

「笨豬」、「髒得跟豬一樣」，這些日常生活中經常聽到罵人的話，對豬可是一種汙名，其實豬豬們聰明又可愛，只是人們來不及好好認識牠們。《One green planet》列舉了5個愛上豬豬的理由，其實牠們超得人疼。

一、 豬豬超聰明、記性超好

科學家發現，豬不僅聰明，牠們的智商甚至超過狗、一些靈長類以及3歲小孩，牠們被列在世界上最聰明的動物第四名。豬豬們可以知道自己的名字、做指令之外，牠們的認知能力還能用搖桿控制電動遊戲、使用工具，甚至故意誤導其他夥伴，就為了自己能得到更多食物。另外即使人類看到豬都覺得長一樣，但牠們能認識並記得至少30頭豬，認人對牠們來說只是一碟小菜。

▲▼豬，非洲豬瘟，小豬。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

▲滾泥巴不是髒，本豬是在防曬懂嗎？（圖／CC0圖庫）

二、 豬豬是很愛乾淨的

許多人形容髒亂的空間叫做「豬圈」，還笑人是「懶豬」，這或許是豬豬們經常躺在泥裡的緣故，事實上，豬豬很愛乾淨，牠們絕不會在飲食和睡眠空間上廁所。另外，豬豬很喜歡洗澡，牠們沒有汗腺，所以滾泥巴來保持涼爽並且有防曬的效果。

▲▼豬，非洲豬瘟，小豬。（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

▲豬豬喜歡交朋友，就和動畫裡的佩佩豬一樣。（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

三、 豬豬社交能力一流

豬豬很喜歡跟人或是其他動物交流，牠們之間還會互相理毛表達喜歡，打招呼時會磨磨鼻子，許多自然農場裡的豬豬還喜歡揪團曬日光浴、玩耍，睡覺時抱在一起才最舒服呢！

▲▼豬、農業、母豬 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲豬媽媽會唱歌哄寶寶呢！（圖／CC0圖庫）

四、 豬豬其實超長舌

人們學豬叫總是「龔龔龔」，其實豬豬能發出超過20種聲音互相溝通，包括呼嚕聲、哼哼聲、吱吱聲等，代表警告、問候等，甚至還能表達「吃飯了～」。另外，豬媽媽更是會透過聲音和寶寶交流，讓寶寶們知道該喝奶，而哺乳時母豬也會發出聲音，像是在唱歌安撫孩子一般。

▲▼小豬、養豬、養豬業 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

五、 豬豬有同情心並且願意寬恕

豬豬要是看到人類或同伴受苦，牠們心裡也會很難過，而即使是受過虐待的豬，獲救後還是願意再次信任人類，牠們或許知道人類曾帶來傷害，但仍然願意接受溫柔親善的接觸與撫摸，牠們不願意傷害好人。

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豬豬的優點那麼多，但為什麼總是被人誤解？那是因為人們認識的豬大多都是經濟肉豬，那些豬一出生就被養在狹小的空間裡，努力長大後就會被宰殺，這些豬無法和人互動，也沒有夠長的時間來表現出性格，因此人們總是來不及認識豬，才會不斷誤解。不過，可別因為豬豬可愛又貼心就想養，牠們可是需要很大的生活空間，而且世界上並沒有迷你豬，所有的豬都會長大，體重輕易能破百，想飼養務必三思。

▼如果有更多時間認識豬豬，就能發現牠們的特別。（圖／翻攝自Beloofde Varkensland臉書）

「豬的天堂」創辦人黛安跟她的可愛豬豬抱抱。（圖／翻攝自Beloofde Varkensland臉書）

關鍵字： 豬愛乾淨豬優點

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