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動物園老虎餓到「埋頭吃土」？　園方否認：牠在吃食物殘渣

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大陸中心／綜合報導

湖北省一名王姓男子8日前往武漢動物園遊玩時，由於看見一隻白虎較瘦，又意外看到牠餓到在虎舍院子裡舔土吃，便拍了影片上傳微博，希望有關部門重視。武漢動物園相關負責人9日回應，飼養員在8日上午餵了三隻雞，牠就是叼到那個位置吃的，所以是在舔地上的食物殘渣。

據楚天都市報報導，一名在廣西工作的王姓男子日前到武漢出差，並在8日下午到動物園遊玩時，看見一隻身形較瘦的白虎從房子裡出來後，便在院子裡舔食地上的泥土吃。他隨即拍下影片並說「武漢動物園，這隻小老虎餓得吃土，瘦得要死，太可憐了」。

▲▼武漢動物園老虎。（圖／翻攝楚天視頻截圖）

▲武漢動物園老虎。（圖／翻攝楚天視頻截圖）

武漢動物園相關負責人回應，他們已經關注到了遊客的微博反映，並透過監視器發現，飼養員8日上午餵了三隻雞，白虎就是叼到那個位置後才吃的，牠是在舔食地上的食物殘渣。他繼續補充，園方固定週二、四餵三隻整雞，週三、五餵牛肉，六日則是餵脊骨，每餐都是10斤左右，食量絕對充足，而週一實行禁食，目的是讓白虎有適當的飢餓感，保持飢飽不一的野外生存能力，有利於物種的進化。

據了解，這隻白虎是去年從寧波引進的，屬於孟加拉虎的一種，體重120公斤，比東北虎要小一些，影片中的白虎四肢趴下後，腿部骨骼凸起，顯得瘦，但是站起來其實並不瘦。

▲▼武漢動物園老虎。（圖／翻攝楚天視頻截圖）

關鍵字： 湖北省武漢動物園孟加拉虎

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