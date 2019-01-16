幫狗狗挑選「紓壓玩具」作伴　4大性格先了解牠是哪一型

文／PetTalk

狗狗的工作就是玩樂，所以遊戲時間對狗狗來說是不可或缺的，適當的活動不僅可以讓狗狗身體保持健康強壯、有活力，還可以讓牠們保持心情愉快。



但是現代人平常需要上班、上課，而少了很多時間陪伴家裡的寶貝，這時選擇適當的玩具會是個很棒的替代方案；尤其對一隻有分離焦慮症的狗狗來說，在離開家以前給予磨牙棒、小零食或益智玩具，分散其注意力，能幫助減低分離時的焦慮與不安（ 記得回家還是要用心陪伴牠們唷！ ）

有些玩具可以藉由咀嚼去按摩牙齒和牙齦；有些玩具可以在內部塞牠們喜歡的小零食，讓狗狗自己去探索，釋放精力。

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●依照狗狗個性，挑選最適合牠的玩具

其實幫狗狗挑玩具也是有學問的喔！因為寵物玩具有分很多材質和特點，毛爸媽一定都不希望花了錢買玩具，結果毛孩一點都不領情，或是不知道該怎麼玩，甚至懼怕玩具，因此在購買前可以先了解一下狗狗的個性。

以下即針對不同狗狗的個性做分類，讓毛爸媽可以清楚知道如何為自家毛寶貝挑選合適的玩具喔。

一、活力充沛型

這類的狗狗就是隻對所有事物都想要探索的好奇寶寶，精力永遠用不完似的。毛爸媽可以選擇「咀嚼型」或「銜取玩具」：

▲咀嚼型玩具：當狗狗的精力太多但又無處發洩的時候，給牠一個可以 滿足啃咬慾望 的玩具是再好不過了，除了可以釋放牠們的精力與壓力外，也能減輕厭倦感及焦慮感。另外，若家中狗狗有撕裂行為時，記得要選擇耐咬、軟硬度適中的咀嚼玩具。

▲銜取玩具：這類狗狗喜歡探險及追逐，擁有滿滿的元氣活力，而銜取玩具可以 正向訓練狗狗的控制能力 ，建議選擇耐咬、不規則形狀的玩具，讓每次拋出去的方位或彈跳方向無法預測，讓每一次的玩樂都充滿新鮮感。

二、能趴著絕不站著型

這類的狗狗也許是看透人間世事，所以個性沉穩，但相較之下比較懶惰。毛爸媽可以選擇陪伴型的「布偶型玩具」：

▲布偶型玩具：這類玩具通常會做成可愛動物的形狀，質地柔軟， 給毛孩一種放心的感覺 ，平時可讓玩具沾染自己的味道，讓狗狗獨自在家的時候也可以擁有安心感，成為陪伴牠的好夥伴。

三、聰明才智型

這類的狗狗每天都跟你比智力，你幾乎都要懷疑牠的智商要比你高了。毛爸媽可以選擇如「美食淘寶器」這類需要動腦的益智玩具：

▲美食淘寶器：讓狗狗們擁有明確的目的， 防止牠們感到焦慮，也能培養牠們的自信心 。例如可以在裡頭放置小零食的漏食器，如果擔心內容物容易掉出來，市面上也有販售寵物專用的「花生醬」、「地瓜醬」，利用醬的黏稠性，與零食或飼料一起裝在玩具裡，一方面增加被狗狗弄出來的難度，一方面讓狗狗玩得開心、更吃得開心。







四、黏人精型

這類狗狗總是希望可以和你形影不離的膩在一起，當然也希望玩樂的時候可以跟你一起。毛爸媽可以選擇「拉扯型玩具」：

▲拉扯型玩具：為了讓狗狗可以和毛爸媽「玩拔河」設計的，無論是「狗對人」還是「狗對狗」，拉扯玩具都是在 促進狗狗了解社交行為的一種工具 。在選擇拉扯玩具時，連同狗狗的力氣、咬合力及玩樂方式也要一併考慮進去，例如繩子類玩具（長）的適合給力氣及咬合力足夠的狗狗、橡膠製的近距離拉扯玩具則適合咬合力較弱的小型犬。





●幫狗狗挑選玩具的注意事項

然而在幫寶貝挑選玩具時，也有一些要特別留意的地方：

1、不要貪圖便宜

若因此買到一些劣質玩具，容易被撕爛與分解，可能會造成狗狗誤食；或是因材質不佳，害狗狗感染皮膚病等情況。

2、玩具的清潔非常、非常、非常重要！

無論什麼材質的玩具，都一定要定期清潔、擦乾或晾乾，避免細菌滋生。玩具上的細菌量可是非常可觀的，如果因此影響狗狗的健康，那可就得不償失了！

3、不要用生活日常用品作為狗狗的玩具

如舊鞋或舊衣服，這樣容易造成狗狗混淆，以為什麼都可以拿來玩，尤其衣服上的小配件（如鈕扣、標籤）處理不當，狗狗也會吞食進肚；此外，這些東西也不是專門設計給狗狗的玩具，若不當使用也可能對狗狗造成傷害

4、保持狗狗對玩具的新鮮感

即使是再好玩的玩具也會有玩膩的一天，要記得定期更換，讓狗狗對玩具保持熱情唷！

5、不是買了玩具就等於陪伴

我們總認為買了玩具給狗狗，就盡了陪伴的義務，應該要時常關心與觀察，尤其幼犬還在長牙，會不斷啃咬周遭的東西，陪伴牠們可以適時阻止玩具激烈撕裂，延長可憐可愛的玩具壽命外，也能省荷包少花冤枉錢喔！

寵物玩具除了能吸引不愛運動的狗狗注意，讓牠們在不知不覺中開始活動起來，用以增加活動量，益智玩具更能讓狗狗們擁有明確的目的，防止牠們感到焦慮，也能培養牠們的自信心。

只要挑選了適合的玩具來幫助狗狗分散注意力、減輕壓力，就能減少寶貝發生偏差或破壞性的行為，還可以幫助狗狗振奮精神，心理影響身理也能身強體健，更能讓爸媽與寶貝之間的關係更加緊密喔！

本篇知識文由 PetTalk愛寵團隊 撰寫

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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