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過年就是要吃雞！　寵物年貨大街「戰斧大雞腿」限時特賣中

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▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲來吃雞腿囉！（圖／記者王語薇攝，下同。）

 寵物小組／綜合報導

「牠」的年夜飯準備好了嗎？除夕和家人圍爐吃年夜飯，也別忘了讓毛小孩吃頓大餐！東森寵物雲新莊店「年貨大街」開跑，大量零食、鮮食和寵物用品大特價，過年幫毛小孩買隻「戰斧雞腿」，吃飽飽過好年！

▼超大隻的戰斧雞腿。

過年就是要吃雞！　寵物年貨大街「戰斧大雞腿」限時特賣中。（圖／ETtoday）

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

肥嫩的雞腿是生活中常見的食材，不過給人吃的雞腿多半都經過許多調味，給毛小孩吃負擔會太大，東森寵物雲找到特別為寵物設計的無調味雞腿，真空包裝攜帶方便，而且人也可以吃，讓毛小孩吃得安心又開心。

▼來幫毛小孩辦年貨。

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

除了眾多狗狗的特色零食外，貓咪也有知名廠商特別準備限量福袋，內含多包肉泥、罐罐和寵物抱枕，兔子、蜜袋鼯、刺蝟和水族等多種動物生活用品也都有特價，等你來挖寶喔！

▼多樣零食一圈逛不完。

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▼限量貓咪點心福袋。

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▼設計好的水族造景缸。

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

毛小孩吃的東西，對於寵物的健康影響很大，東森寵物雲為確保每項食品的安全性，例如鮮食都會要求廠商提供相關的檢驗報告，否則無法上架，幫爸爸媽媽們做好第一關的防護，除了一般的飼料點心外，也有專門增進毛髮、骨骼生長的健康食品，可以針對需求作選擇，看不懂也別擔心，店長和店員多半本身都有飼養寵物，遇到照顧上的問題他們也會熱心回應。

▼針對不同需求的寵物營養食品都找得到。

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

吃完年夜飯後，大年初一是個適合全家出遊的好日子，東森寵物雲也希望毛小孩可以一同參與，除了有眾多的衣服、領結裝扮，讓牠們「新年穿新衣」，還特地準備了許多設計優良的生活用品，例如多功能寵物推車、背帶、狗狗禮貌帶、水壺和鮮食等等，讓爸爸媽媽帶著牠們出門萬無一失。

▼日系領結一秒讓貓貓變網美！

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▼推車可以輕鬆帶毛小孩出門，也可以隨時休息。

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／ETtoday）

▼給毛小孩一個豐富的新年吧！

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

東森寵物雲年貨大街

年貨大街地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）
年貨大街時間：即日起至2月28日
營業時間：上午11：00至晚上22：00
電話:02-2996-0026

▲ETtoday東森寵物雲商店。（圖／ETtoday）

關鍵字： 過年寵物年貨大街雞腿東森寵物雲商店

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