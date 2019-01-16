馬界C羅！寶貝馬天天院子炫球技　9種球類攏欸通

▲ 小馬托尼熱愛玩球，用蹄踢球或用嘴頂球的技巧都相當熟練 。（圖／翻攝自Rabbitminiature推特）

國際中心／綜合報導

英國西約克郡（West Yorkshire）韋克菲爾德市（ Wakefield）最近有一隻小馬托尼（Tony ）意外爆紅，雖然牠才13個月大，卻已經被稱為是馬界的「足球明日之星」，因為牠最喜歡做的事情相當特別，就是每天在院子內踢足球。托尼不但球技純熟，能夠靈活的攔截到朝自己而來的球，再用腳踢、用嘴頂迎擊，甚至還能玩各種球類。

根據《每日郵報》報導，托尼出生於2017年9月，年紀輕輕又十分好動。女主人克莉絲蒂（Kristy Simpson）提到，自從自己第一次拿玩具球給托尼玩開始，牠就瘋狂地愛上了踢球，每天都不停練習，到現在球技已經相當精湛。

克莉絲蒂表示，由於托尼是牠們家唯一的小馬，個頭還不高，只有29英寸（約合73公分），不能讓牠與其他成年馬待在一起，因此打算先讓牠單獨在一間馬廄內長大，「但我們不希望牠會覺得孤獨或無聊，一直在想要讓牠玩什麼東西才好，後來就決定給牠球玩，沒想到誤打誤撞，牠真的超級喜歡玩球，甚至是只要有人把球拿開，托尼就會馬上不高興」

▲托尼第一次接觸到球類，就深深愛上了這項運動，每天都一定得在院子內玩踢球 。（圖／翻攝自Rabbitminiature推特）

「托尼現在習慣了用牠的蹄來踢球，偶爾也會試著用嘴頂球，牠的動作可以說是相當專業了。」克莉絲蒂說到，托尼不管是甚麼類型的球類，都相當喜歡，至今已經與「9種」不同類型的球「交手」過，包括一般的足球，以及瑜珈球等等。

克里斯蒂補充，其實再托尼出生前，自己的父親本來打算只保留母馬，不過在父親為牠取名後，決定讓他繼續留在家人身邊，「我真的相當激動，那時我就決定，即使牠讓我們非常忙碌，我們也要努力給牠滿滿的玩具和禮物、還有滿滿的關愛。」

現在托尼已經有了自己的專屬推特帳號，上面有一些關於牠的照片和影片。這個帳號目前已經吸引一些忠實的「托尼粉」，持續在追蹤著這位「馬界C羅」的動態。