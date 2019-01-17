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印度野生老虎僅存4000頭　10年後只剩動物園能看到

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▲▼老虎（圖／達志影像／美聯社）

▲野生老虎可能在10年內消失不見。（圖／達志影像／美聯社）

寵物中心／綜合報導

英國動物保護團體「Born Free」日前指出，野生老虎在短短10年內可能滅絕，之後的幾年可能只能在動物園看到牠們了。Born Free表示，在過去100年來，野生老虎數量已下降了約96%，由於盜獵者的殺害，以及都市化的影響，目前印度野外僅存4000頭老虎。

據《太陽報》報導，許多人會殺害野生老虎，以盜獵牠們身體的某些部位，並用來當作傳統藥材使用，同時由於森林砍伐及各產業發展，導致老虎的棲息地逐漸消失。Born Free的執行長瓊斯（Howard Jones）表示，由於人類無情的威脅，老虎比以往更需要我們的干預與關注。

印度因人口激增，且日益城市化，野生老虎的數量與棲息地越來越少，因此Born Free目前與7個印度非政府組織合作，加強拯救野生老虎的生存。瓊斯表示，團隊通過教育和當地社區一同參與改善計劃，鼓勵人與野生動物的共存，「我們迫切需要支持老虎議題的人，否則後果會很可怕」。

致力於老虎保育的薩普達基金會（Satpuda Foundation）創辦人里斯（Kishor Rithe）表示，人類的迫害越來越嚴重，因此生態安全的維護是目前人們非常需要思考的。

關鍵字： 野生老虎滅絕動物園

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