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海灘浪浪當「拖鞋大盜」熱愛跑給人追　偷到有「粉專」

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Roba Ojotas de Santa Clara del Mar 發佈於 2019年1月14日 星期一

寵物小組／綜合報導

阿根廷渡假勝地Santa Clara del Mar海灘有隻浪浪特愛偷遊客的夾腳拖，甚至偷到有專屬的粉絲專頁紀錄牠的「豐功偉業」！

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的海灘Santa Clara del Mar是度假勝地，每年夏天都有許多遊客在此遊憩，而搶走焦點的就是這隻身體黑色、四肢與臉部米黃色的浪浪。沒人知道這隻浪浪打哪來，牠總是在遮陽傘和野餐墊間穿梭，趁人不注意就咬走夾腳拖，發現「失主」追上來，牠便愉快地跑開，彷彿熱愛這樣的互動遊戲。

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汪星人偷拖鞋偷出名堂，無論是大人的、小孩的、男用或女用的牠都非常喜歡，遊客們似乎也被這個遊戲引起興趣，除了保護好自己的拖鞋之外，也默默盯著誰會是下一個受害者。更有趣的是甚至有人幫這位「拖鞋大盜」創了專屬的臉書和IG，並貼出許多遊客和小偷「鬥志」、「追逐」的畫面，雖然當事人可能很頭痛，但是對其他人來說娛樂效果十足，不少人想去現場會會這位拖鞋神偷。

Roba Ojotas de Santa Clara del Mar 發佈於 2019年1月14日 星期一

關鍵字： 浪浪拖鞋海灘

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