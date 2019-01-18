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跨過煙霧可以淨化？　慶典讓馬「越火海」遭動保團體批評　

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▲▼西班牙小鎮居民騎馬跨過烈火。（圖／達志影像／美聯社）

▲居民認為騎馬跨過烈火，可以淨化動物。（圖／達志影像／美聯社）

寵物中心／綜合報導

西班牙一處小鎮每年1月都會舉辦名為「聖安當節」（Saint Anthony's Day）的慶典，主要為紀念天主教的節日，今年於本月16日舉行，其中一部分的活動橋段為居民騎著馬從熊熊烈火中跨過，代表視動物為守護神的一種認可，但這樣的行為遭到動保團體批「明顯虐待動物」。

綜合外媒報導，距馬德里約105公里的聖巴爾托洛梅德皮納雷斯（San Bartolome de Pinares）小鎮，16日舉辦了「聖安當節」的慶典活動。當地民眾認為，騎著馬跨過火焰及煙霧，可使馬匹得到淨化，並在新的一年免於疾病困擾。

▲▼西班牙小鎮為慶祝聖安當節，居民騎著馬跨過烈火。（圖／路透社）

▼▲騎馬跨烈火的行為，引起許多動保團體的抨擊。（圖／路透社）

▲▼西班牙小鎮為慶祝聖安當節，居民騎著馬跨過烈火。（圖／路透社）

當地居民表示，為了防止火焰燒到動物，這些馬在進入火焰之前，就有用水浸泡過，況且馬匹已經習慣了這樣的活動。該地的市長瑪汀（Maria Jesus Martin）也表示，現場有2位獸醫隨時待命，活動結束後也沒有任何馬匹受傷。

報導指出，對於騎馬跨過熊熊火海的活動，引起外國動保團體的抨擊表示，這明顯是在虐待動物。美國「善待動物組織（PETA）」表示，真不敢相信，已經21世紀了，西班牙部分地區還允許利用動物來供人類娛樂。對此，市長瑪汀回擊，「質疑慶典的人，根本不了解傳統」。

（圖／翻攝自Facebook／AnimaNaturalis España）

▲過去西班牙的村莊也曾因慶典活動而「燒牛」。（圖／翻攝自Facebook／AnimaNaturalis España）

過去《ETtoday新聞雲》也曾報導過，西班牙村莊梅迪納塞利（Medinaceli）傳統的「奔牛節」，在每年11月的第二個星期舉行，儀式是在公牛角上綁上焦油火把，接著在牛身上塗泥巴，點火後被驚嚇的公牛會滿場奔跑，希望撲滅火焰，野蠻殘忍的畫面長達數個小時，直到身體和眼睛都被燒傷後，再送進屠宰場宰殺，每年約有3000隻牛是這樣慘死的，畫面相當可怕。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 聖安當節

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