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救援失蹤3天主子！　奴才「本能爬樹3.6M」受困警傻眼

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寵物小組／綜合報導

英國34歲貓奴Maria Parry為了救失蹤3天的愛貓Harry，竟然爬上鄰居的樹，結果人和貓都困在3.6公尺的樹上，最後報警才成功獲救。

Harry已經失蹤3天，Maria Parry非常著急，當聽到愛貓喵喵叫，她腦中只有一個想法，就是去「救貓」。她發現Harry卡在鄰居家的樹上，便爬上去想安撫，沒想到貓和人都被困在樹上。

Maria Parry表示，「我聽到Harry的叫聲很驚恐，當下就憑著本能爬上去了，牠嚇得發抖，我只是想去安撫。」她說自己終於抱到愛貓，貓咪便在她的懷裡睡著了，「但是這時候我發現我也糟糕了，風一直吹，樹枝也搖搖晃晃。」當下她打電話向在上班的丈夫求救，「他問我是不是能自己下來，我回他『我現在連話都說不好，因為我嚇死了！』，我根本不知道那裡竟然是這麼高。」

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為了解救受困的貓和妻子，Maria Parry的丈夫從工作中趕回家，卻也沒有辦法成功把妻子救下來，只好報警。Maria Parry尷尬地說，「警察一開始聽到要救貓的時候，聽起來沒有什麼異樣，但聽到我也被困在上面，感覺就有點傻眼。」警方最後出動梯子營救，終於解救這對「落難主僕」。

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關鍵字： 爬樹受困奴才救貓

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