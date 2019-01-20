天使柴端坐伸手享「美甲服務」　網嚇：我家跟殺豬一樣





▲天使柴剪指甲像在享受美甲服務。（圖／網友Tiffany Yu授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

別人家的狗都是天使！台北市柴犬「Q比」展現無比乖巧的一面，只見牠立正坐好並且將手手伸出給爸比剪指甲，過程中不但沒有吵鬧，反而十分穩定地享受「美甲服務」，這個畫面被媽咪上傳到臉書社團「柴犬司令部」，不可思議的場景讓網友嚇傻了！

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剪指甲是許多狗狗都討厭的事情，有些汪甚至只要拿出指甲刀就會立刻逃跑，但是Q比卻完全不怕！從照片中可以看到，Q比乖巧地坐在地上，一隻手手伸出給爸比，這個場景宛如人在享受美甲服務一般，畫面十分祥和，讓許多飼主超級羨慕！媽咪也透露，其實這是首次親自幫Q比剪指甲，汪汪那麼乖地坐著，真的讓人嚇到了！

▲Q比不但行為天使，長相也非常可愛。

媽咪受訪時表示，Q比目前7個月大，行為簡直就是一隻「天使柴」，不管剪指甲還是幫牠洗澡都十分穩定乖巧，吹毛時才會有點小抗拒，不過只要安撫一下就沒問題。雖然號稱天使，柴柴偶爾還是會偷咬襪子、鞋子，但是只要聽到「不行」，就會乖乖鬆開不繼續亂咬。

▲Q比是活潑的孩子，也是個貪吃鬼。

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照片上傳後，立刻引來不少網友羨慕留言，「我家掏耳朵、剪指甲就跟殺豬一樣」、「別人的狗總是不會讓我失望」、「我家狗狗剪指甲像被虐待」、「我們家的應該會殺了我！」、「這畫面怎麼可能，我家是反抗加攻擊」、「工讀生別躲了！露餡了啦快出來」、「我剪刀一出，家裡就上演皇帝追妃子戲碼」、「眼睛業障重，這一定是黃金獵犬」。