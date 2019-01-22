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「小烏龜」鄭可強直播餵烏龜！　23日快閃東森寵物雲新莊店

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▲▼聲林之王。（圖／ETtoday） 

▲《聲林之王》人氣超高的鄭可強將快閃東森寵物雲新莊店。（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

寵物雲大來賓即將登場！聲林之王人氣超高的鄭可強將快閃「東森寵物雲」新莊店一起同樂，除了在新莊店獨有的「寵物年貨大街」逛逛和購物，還會與「烏龜」本尊親自見面喔！直播時間為1月23日（星期三）下午三點，請鎖定「ETtoday寵物雲」、「ETtoday星光雲」粉絲團。

▲新莊店烏龜。（圖／王語薇攝）

▲「小烏龜」鄭可強將和烏龜本尊見面了！（圖／記者王語薇攝）

北台灣最大的「寵物年貨大街」就在東森寵物雲新莊店，大量零食、鮮食和寵物用品大特價，除了有汪星人最愛的「戰斧雞腿」，也有知名廠商特地為喵星人準備的限量福袋，讓你給家中毛小孩一個溫暖的新年！

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲▼東森寵物雲新莊店「寵物年貨大街」已經盛大開跑！（圖／記者王語薇攝）

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

另外，東森寵物雲為期七天的「天天抽機票X天天拿紅包」快閃活動也將在1月23日登場，陪你準備一份溫暖的新年禮物寵愛毛寶貝！1月23日至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組）！

▲東森寵物雲商店快閃活動。（圖／ETtoday）
▲東森寵物雲要送你東京來回雙人機票！（圖／ETtoday）

人稱「烏龜學長」的鄭可強是聲林之王人氣非常高的參賽者，曾以一首《青花瓷》大量圈粉，後續的表現也相當亮眼，目前已經是進入總冠軍爭霸賽的選手之一，喜歡可強的粉絲記得鎖定1月23日（星期三）下午三點在「ETtoday寵物雲」、「ETtoday星光雲」粉絲團的現場直播！

更多詳情請上活動網站：https://goo.gl/gVSPFf

▲聲林之王歌手鄭可強。（圖／ETtoday)

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 聲林之王鄭可強東森寵物雲寵物年貨大街

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