79懶猴關籠走私大陸當寵物　大眼茫然驚嚇互咬伴同伴屍

▲近30個籃子裡共有79隻懶猴。（圖／翻攝自International Animal Rescue）



寵物小組／綜合報導

79隻懶猴被關在籃子裡，每隻都嚇得石化，牠們差點從印尼被偷渡到大陸當作寵物賣掉，幸好在悲劇發生前遭人舉報，警方及時攔截挽回了這些小生命。

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印尼西爪哇省森林管理部門 West Java Regional Office of the Forestry Department與動物救援團隊West Java Regional Office of the Forestry Department到場時，已有近30個白色塑膠籃被查扣，每個籃子裡頭都有2到3隻懶猴，清查後總共有79隻。動物救援團隊表示，這些懶猴身形消瘦，「牠們被關在這裡大約2個月，肯定嚇壞了，對於害羞的野生動物來說，被關在這種地方1秒鐘都是創傷。」而且大部分的懶猴身上都有傷口，推測是因為緊迫而互相咬傷的。

▲懶猴畏懼光，會令牠們的眼睛非常痛苦。（圖／翻攝自International Animal Rescue）



救援團隊解釋，野生動物遇到壓力都有一套「紓解模式」，「然而牠們遇到危機時可能是互咬、攻擊，或者是搖頭、哭叫、不吃不喝、瑟縮在籠子的角落。」他們也提到，其中一隻懶猴臉上還有一顆BB彈嵌進皮膚裡，「這些動物肯定忍受著悲慘的痛苦直到被救援。」

▲火速救援仍慢了一步，有些懶猴只能伴著同伴的屍體。（圖／翻攝自International Animal Rescue）



令人難過的是，這79隻懶猴有些身體狀況太差，最終無法救活，更別說在被裝籠之前就已經死亡的個體，但醫療團隊仍盡力嘗試保住這些生命。團隊過去也曾經處理過許多類似的走私案件，動物經常會被剪牙讓販運人不被攻擊，而且這都是在未麻醉的情況下，「幸運的是這些懶猴牙齒仍然完整，對於野放是有利的，等到身體狀況復原，我們會盡一切努力讓牠們回到野外。」

▲▼救援團隊盡力照顧懶猴，希望挽救所有生命。（圖／翻攝自International Animal Rescue）



據了解，這些懶猴是在西爪哇省的森林裡捕獲，打算運送到大陸做為寵物販售。有些將懶猴當作寵物的影片中，只要搔搔癢懶猴就會舉起雙手，這樣的姿勢被造成「賣萌」，事實上這是極度害怕想保護自己的表現。此外懶猴的一雙大眼睛利於在夜間活動，帶強光會讓牠們非常痛苦，牠們從來不是適合被關在籠子裡當寵物的動物，大自然才是牠們的家。