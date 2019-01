79懶猴關籠走私大陸當寵物　大眼茫然驚嚇互咬伴同伴屍

▲近30個籃子裡共有79隻懶猴。(圖/翻攝自International Animal Rescue)



79隻懶猴被關在籃子裡,每隻都嚇得石化,牠們差點從印尼被偷渡到大陸當作寵物賣掉,幸好在悲劇發生前遭人舉報,警方及時攔截挽回了這些小生命。

印尼西爪哇省森林管理部門 West Java Regional Office of the Forestry Department與動物救援團隊West Java Regional Office of the Forestry Department到場時,已有近30個白色塑膠籃被查扣,每個籃子裡頭都有2到3隻懶猴,清查後總共有79隻。動物救援團隊表示,這些懶猴身形消瘦,「牠們被關在這裡大約2個月,肯定嚇壞了,對於害羞的野生動物來說,被關在這種地方1秒鐘都是創傷。」而且大部分的懶猴身上都有傷口,推測是因為緊迫而互相咬傷的。

救援團隊解釋,野生動物遇到壓力都有一套「紓解模式」,「然而牠們遇到危機時可能是互咬、攻擊,或者是搖頭、哭叫、不吃不喝、瑟縮在籠子的角落。」他們也提到,其中一隻懶猴臉上還有一顆BB彈嵌進皮膚裡,「這些動物肯定忍受著悲慘的痛苦直到被救援。」

令人難過的是,這79隻懶猴有些身體狀況太差,最終無法救活,更別說在被裝籠之前就已經死亡的個體,但醫療團隊仍盡力嘗試保住這些生命。團隊過去也曾經處理過許多類似的走私案件,動物經常會被剪牙讓販運人不被攻擊,而且這都是在未麻醉的情況下,「幸運的是這些懶猴牙齒仍然完整,對於野放是有利的,等到身體狀況復原,我們會盡一切努力讓牠們回到野外。」

據了解,這些懶猴是在西爪哇省的森林裡捕獲,打算運送到大陸做為寵物販售。有些將懶猴當作寵物的影片中,只要搔搔癢懶猴就會舉起雙手,這樣的姿勢被造成「賣萌」,事實上這是極度害怕想保護自己的表現。此外懶猴的一雙大眼睛利於在夜間活動,帶強光會讓牠們非常痛苦,牠們從來不是適合被關在籠子裡當寵物的動物,大自然才是牠們的家。