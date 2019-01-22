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阿富汗站旁邊牧羊犬瞬間變「柯基」　媽：要慎選拍照夥伴

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拍照要選對伴。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

▲跟長腿甜甜合照，牧羊犬瞬間變柯基。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

 寵物小組／綜合報導

牧羊犬可可、乖乖、熊熊平時英挺帥氣，沒想到阿富汗獵犬甜甜合照，瞬間變成「短腿柯基」，媽媽笑說，「拍照真的要選好伴啊，不然腿會長得不明顯。」事實上甜甜過去曾被不當飼養，最近才被收編加入可乖熊的大家庭，媽媽也很期待牠皮膚好起來長出毛的模樣。

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臉書粉絲團「邊境牧羊犬-林可可」分享照片，媽媽帶牧羊犬「可乖熊」和阿富汗獵犬「甜甜」到烘爐地南山福德宮求平安，只是4隻汪汪合照卻有特殊的效果，只見身材高挑的甜甜站在最左邊，而可可、乖乖和熊熊竟然全比牠矮一個頭，讓平時挺拔帥氣的牧羊犬軍團頓時變成「柯基犬」。網友看了都笑說，「不要騙我喔！左邊是鴕鳥吧」、「怎麼養長頸鹿了？」，媽媽也沒想過身材差距會成為拍照的困擾。

拍照要選對伴。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

▲▼跟真正的小短腿合照，我們也是「落咖」啦！（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

拍照要選對伴。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

其實甜甜最近才加入這個大家庭， 年約7、8歲的牠原本被不當飼養，媽媽稱那裡是「鬼地方」，當時甜甜被關在生鏽雜亂的鐵籠裡，原本應該美麗的長毛全糾結在一起，媽媽只好先蹲在路邊把一塊塊的「大毛團」剃掉，才將「女兒」帶上車回家大改造。

到家囉，看起來甜甜挺滿意的

Phoebe Yu 發佈於 2019年1月7日 星期一

媽媽其實想養阿富汗獵犬已經3年，一直練習照顧阿富汗獵犬的毛髮，「原本到那個鬼地方是要帶另一隻灰灰汗，可是牠不理我，只有甜甜看著我，眼緣吧，就帶牠回家了！」因為這隻阿富汗來自田尾，加上盼望牠未來的生活甜蜜蜜成為大家的小甜心，於是取名為「甜甜」。

拍照要選對伴。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

▲▼甜甜過去生活在極糟糕的「鬼地方」，身上的毛糾結不堪。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

拍照要選對伴。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

雖然不知道甜甜以前有沒有踩過草地，但是牠第一次回家踏上大草皮，就雀躍地奔向媽媽，看起來非常開心。甜甜以前很少與人相處，但是到新家2周，在可可、乖乖和熊熊的帶領下，牠親人也親狗，也認識什麼是玻璃不會再撞上，慢慢學會走樓梯，雖然出去玩有點害怕，但只要媽媽摸摸頭安撫，牠又能鼓起勇氣，這些進步非常可貴。

甜甜從來沒有跟狗玩過，現在還不太知道「邀玩」是什麼，甚至搞不懂玩具是要幹麻的，媽媽笑說，「牠總是喜歡在可乖熊吃飯時故意巴頭想找人家玩，真的很白目，3隻狗狗裡面牠最喜歡乖乖。」

很多事物對甜甜來說都很新奇，媽媽也讓牠在可乖熊的帶領下，以自己的步調慢慢認識這個世界，「牠現在越來越有自信，也更活潑了，就讓甜慢慢研究，牠開心就好了。」目前甜甜的皮膚也慢慢漸入佳境，等皮膚養好就能養毛，不久後牠就會是優雅貴氣的模樣，完全擺脫過去的陰霾。

▼甜甜現在慢慢變美囉！（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

拍照要選對伴。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」提供）

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