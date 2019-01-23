ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

巨鼠出沒停車場！「水豚身形」悠哉逛大街　網一看淡定：新竹也有

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）

▲有美國民眾在停車場看見水豚大的巨鼠。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）

寵物小組／綜合報導

這款Size的老鼠，你有看過嗎？住在美國田納西州曼非斯的網友麥順（Mac Shun）14日經過一處停車場時，突然看到一隻巨無霸的老鼠，悠悠哉哉地在路上逛大街，而且這隻巨鼠從身形就彷彿是隻水豚一樣，嚇得他錄影PO上網尋求解答，不過有台灣的網友卻淡定的說，「新竹護城河的石縫有阿」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

麥順（Mac Shun）在個人臉書放上這段1分多鐘的影片並註解，「你有看過這麼大隻的老鼠嗎？」從影片畫面可見，聰明的巨鼠先是躲在轎車旁的陰影處「隱身」起來，接著發現有人靠近，才趕緊移動了位置，不過接下來的這一幕卻把現場所有人驚呆了！

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）

▲巨鼠感覺不怕人類，悠哉地散步。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）

▲最後躲到轎車底下。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）

巨鼠察覺到周圍越來越多人，反而沒有慌張逃跑，而是悠哉地在停車場散步；只見走出陰影處的牠，終於露出了「真面目」，從遠處看就彷彿是一隻水豚一樣呢！過程中，巨鼠在路上緩慢的走一走，又逛到垃圾桶旁邊，最後溜到一輛汽車底下，便再也沒出現。

這段視頻不到一周便累積將近2千萬次的觀看次數、3.5個按讚數以及33萬人分享，日前甚至被台灣網友轉貼到公開社團，網友看了都留言說，「感覺伙食很好」、「這是地鼠吧」、「這是什麼阿！頭皮發麻」、「感覺傳統菜市場的晚上會出沒」、「阿嬤帶出來散步走散的」；不過也有人說也在新竹就有看過，「護城河的石縫有阿，大的跟貓似的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Have you ever seen a RAT this big?

Mac Shun 發佈於 2019年1月14日 星期一
聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 老鼠美國巨鼠水獺

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空..

他用小花狗「引誘」路邊黑狗　勒死後大吃狗肉滿足私慾

搶黃燈嚇到牠！「流氓副駕駛」饋車窗逼視到街尾：給我..

汪用4天融化長輩！　阿公走出喪犬傷痛頻問：何時送來..

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相..

家放「等比例假人」警告：不許拆家！　二哈乖坐不敢動

手手被石獸吃掉了...好痛啊啊啊　浮誇柴表情87分

7個月汪安樂死在同伴屍體中甦醒　獸醫不忍補針求找家

離門把差5CM！小貓奴轉頭求助喵老大　「超萌合作」..

世界反鵝肝日：腳蹼一生沒踩過水，每日被金屬灌食脹死

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

只跟爸爸討抱抱！柴柴狂黏爸爸 媽媽無奈：那我呢？

緊咬玩具意外變「好柴拖」 地板啵亮讓網友笑噴：預購..

【毛爸鮮食提案】翡翠黃金捲

柴可兔斯貓-家裡不溫暖？波皇出巡看到人就急著討摸摸

寵物訓練師-訓練師都如何說服長輩養毛孩？

《倉鼠人》鼠鳥雞吃好料！

【侑敏頻道】兔子到底可不可以洗澡？

小哥哥「埋臉磨蹭」陳帶金！牠無奈回頭：媽媽救救我...

阿金聞檸檬合十狂揮「拜託不要！」　下秒綜藝摔摀鼻：..

108年度全台「絕育補助」懶人包！　趕快帶毛孩去結..

巨鼠出沒停車場！「水豚身形」悠哉逛大街　網一看淡定..

揍吹風機太用力！主子空中「抖抖軟Q喵掌」：唉呀痛痛..

奴才忍不住狂戳「粉嫩肉球」　傲嬌喵皇7PUPU踢腳..

6獅圍攻4小時「2獅爬背狠咬」　長頸鹿竟然打贏了！

黑拉拉走失1天！馬上交到新朋友「白拉拉和山羊」跟主..

歡迎爸回家！汪揪小主人門口迎接　媽吃醋淪配角：我都..

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空..

邱澤、謝盈萱陪你過農曆年！《誰先愛上他的》宣布再上..

春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮樂還有逾360個百萬..

暖冬補助倒數！觀光局網頁「出包當整晚」　業者曝這2..

土耳其、以色列總理刷存在感「10年挑戰」！小男孩p..

楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

8千封履歷卡位！星宇航空招120空服員「錄取率1...

晚餐不吃飯就會瘦？5案例「越減越胖」...原因出在..

喬治秀戰斧爆扣轟36分雷霆迷喊MVP　PG：這是我..

萬事達卡阻礙市場競爭「傷害消費者」　被歐盟重罰20..

電金權值股賣壓重　台股量能滑落收跌48點失守5日線

寵物動物熱門新聞

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

用小花狗「引誘」路邊黑狗　滿足..

搶黃燈驚動隔壁　副駕駛饋窗怒瞪

阿公走出喪犬傷痛　鼓起勇氣重新..

狗媽抱9寶取暖　催淚真相令人不..

放假人警告不許拆家　二哈不敢動

手被石獸吃掉了！柴犬表情超浮誇

汪安樂死卻甦醒　獸醫不忍補針求..

小寶寶開門抱貓　超萌合作笑翻網

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

明明已經打針安樂死　汪卻躲過死..

海豚嘴套垃圾張不開　活活被餓死

法鬥淚眼照藏嬌喘聲　通勤族羞炸

胖嘟嘟蓬毛企鵝　網：工讀生出來

讀者迴響

熱門新聞

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

用小花狗「引誘」路邊黑狗　滿足..

搶黃燈驚動隔壁　副駕駛饋窗怒瞪

阿公走出喪犬傷痛　鼓起勇氣重新..

狗媽抱9寶取暖　催淚真相令人不..

放假人警告不許拆家　二哈不敢動

手被石獸吃掉了！柴犬表情超浮誇

汪安樂死卻甦醒　獸醫不忍補針求..

小寶寶開門抱貓　超萌合作笑翻網

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

明明已經打針安樂死　汪卻躲過死..

海豚嘴套垃圾張不開　活活被餓死

法鬥淚眼照藏嬌喘聲　通勤族羞炸

胖嘟嘟蓬毛企鵝　網：工讀生出來

服役10年！警犬小黑出貼圖賺肉..

最新影片

更多

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

只跟爸爸討抱抱！柴柴狂黏爸爸 媽媽無奈：那我呢？

緊咬玩具意外變「好柴拖」 地板啵亮讓網友笑噴：預購+1

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面