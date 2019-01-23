巨鼠出沒停車場！「水豚身形」悠哉逛大街　網一看淡定：新竹也有

▲有美國民眾在停車場看見水豚大的巨鼠。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）



寵物小組／綜合報導

這款Size的老鼠，你有看過嗎？住在美國田納西州曼非斯的網友麥順（Mac Shun）14日經過一處停車場時，突然看到一隻巨無霸的老鼠，悠悠哉哉地在路上逛大街，而且這隻巨鼠從身形就彷彿是隻水豚一樣，嚇得他錄影PO上網尋求解答，不過有台灣的網友卻淡定的說，「新竹護城河的石縫有阿」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

麥順（Mac Shun）在個人臉書放上這段1分多鐘的影片並註解，「你有看過這麼大隻的老鼠嗎？」從影片畫面可見，聰明的巨鼠先是躲在轎車旁的陰影處「隱身」起來，接著發現有人靠近，才趕緊移動了位置，不過接下來的這一幕卻把現場所有人驚呆了！

▲巨鼠感覺不怕人類，悠哉地散步。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）



▲最後躲到轎車底下。（圖／翻攝自Facebook／Mac Shun）



巨鼠察覺到周圍越來越多人，反而沒有慌張逃跑，而是悠哉地在停車場散步；只見走出陰影處的牠，終於露出了「真面目」，從遠處看就彷彿是一隻水豚一樣呢！過程中，巨鼠在路上緩慢的走一走，又逛到垃圾桶旁邊，最後溜到一輛汽車底下，便再也沒出現。

這段視頻不到一周便累積將近2千萬次的觀看次數、3.5個按讚數以及33萬人分享，日前甚至被台灣網友轉貼到公開社團，網友看了都留言說，「感覺伙食很好」、「這是地鼠吧」、「這是什麼阿！頭皮發麻」、「感覺傳統菜市場的晚上會出沒」、「阿嬤帶出來散步走散的」；不過也有人說也在新竹就有看過，「護城河的石縫有阿，大的跟貓似的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）