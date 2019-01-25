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團圓仔期待「初一啖年菜」　亞洲象林旺、馬蘭回家了！

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▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔：不知道今年保育員準備了哪些年菜呢～（圖／記者湯興漢攝）

寵物小組／綜合報導

農曆新年將至，動物園是一家大小遊憩的好地方，台北市立動物園的大貓熊初一有美味「年菜」享用，園方還在初一至初三發放500份「福袋」讓遊客迎春納福。今年是豬年，動物園也引進6隻「蘭嶼豬」，牠們才2個月大正是最活潑愛玩的時候，看看牠們充滿活力的模樣今年肯定「豬事大吉」。

動物園過年迎春。（圖／台北市立動物園提供）

▲歐亞水獺小金去年過年當爸，今年家族興旺！（圖／台北市立動物園提供）

動物園過年迎春。（圖／台北市立動物園提供）

▲無尾熊金鋼狼剛從澳洲來台，將第一次在台灣過新年。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園新年期間只有除夕休園，初一開始便迎接遊客與動物們同歡，初一到初三上午11點會定點發放500份福袋，讓大家討個好吉利，另外「動物好朋友」布偶們也會在園區出沒，和大小朋友合影留念。

動物園過年迎春。（圖／台北市立動物園提供）

▲就算不是過年，動物們的伙食都很健康豐盛。（圖／台北市立動物園提供）

園方表示，「過年」是人類的節日，動物們沒有圍爐等習俗，保育員還是會每天為牠們準備營養健康的食物。大貓熊團團、圓圓和圓仔就過得比較有「年味」，保育員牠們喜歡的食材做成「特色年菜」，初一上午約10點半至11點放進展場，屆時遊客能欣賞到大貓熊們大啖美食的萌樣。

▲▼台北市立動物園大貓熊團團 。（圖／記者湯興漢攝）

▲大貓熊初一將享用年菜和遊客同歡。（圖／台北市立動物園提供）

另外今年適逢豬年，動物園也在去年12月從蘭嶼引進台灣原生的「蘭嶼豬」。園方表示，目前6隻小豬已經在兒童動物區亮相，「牠們現在才2個多月大，是正好動活潑的時候，也很建議遊客來玩時看看牠們。」

動物園過年迎春。（圖／台北市立動物園提供）

▲蘭嶼豬寶寶目前在兒童動物區，正是活潑可愛的年紀。（圖／台北市立動物園提供）

動物園過年迎春。（圖／台北市立動物園提供）

▲台灣野豬也是本土豬豬喔！（圖／台北市立動物園提供）

過年是團圓的節日，當然不能忘了陪伴動物園走過數十載的亞洲象「林旺」和「馬蘭」，牠們的骨骼標本經過出借展示，1月30日將回到台北市立動物園教育中心地下1樓特展室，2頭亞洲象終於重新佇立於園內。其中林旺出生於1917年，曾在二戰期間於緬甸作戰，1954年來到當時位於圓山的台北市立動物園，最後在2003年辭世享壽86歲，至今仍是亞洲象最長壽的紀錄。

▼林旺和馬蘭將再次佇立於動物園。（圖／台北市立動物園提供）

動物園過年迎春。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園動物園過年豬年貓熊無尾熊歐亞水獺林旺馬蘭標本亞洲象

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