團圓仔期待「初一啖年菜」　亞洲象林旺、馬蘭回家了！

▲圓仔：不知道今年保育員準備了哪些年菜呢～（圖／記者湯興漢攝）



寵物小組／綜合報導

農曆新年將至，動物園是一家大小遊憩的好地方，台北市立動物園的大貓熊初一有美味「年菜」享用，園方還在初一至初三發放500份「福袋」讓遊客迎春納福。今年是豬年，動物園也引進6隻「蘭嶼豬」，牠們才2個月大正是最活潑愛玩的時候，看看牠們充滿活力的模樣今年肯定「豬事大吉」。

▲歐亞水獺小金去年過年當爸，今年家族興旺！（圖／台北市立動物園提供）



▲無尾熊金鋼狼剛從澳洲來台，將第一次在台灣過新年。（圖／台北市立動物園提供）



台北市立動物園新年期間只有除夕休園，初一開始便迎接遊客與動物們同歡，初一到初三上午11點會定點發放500份福袋，讓大家討個好吉利，另外「動物好朋友」布偶們也會在園區出沒，和大小朋友合影留念。

▲就算不是過年，動物們的伙食都很健康豐盛。（圖／台北市立動物園提供）



園方表示，「過年」是人類的節日，動物們沒有圍爐等習俗，保育員還是會每天為牠們準備營養健康的食物。大貓熊團團、圓圓和圓仔就過得比較有「年味」，保育員牠們喜歡的食材做成「特色年菜」，初一上午約10點半至11點放進展場，屆時遊客能欣賞到大貓熊們大啖美食的萌樣。

▲大貓熊初一將享用年菜和遊客同歡。（圖／台北市立動物園提供）



另外今年適逢豬年，動物園也在去年12月從蘭嶼引進台灣原生的「蘭嶼豬」。園方表示，目前6隻小豬已經在兒童動物區亮相，「牠們現在才2個多月大，是正好動活潑的時候，也很建議遊客來玩時看看牠們。」

▲蘭嶼豬寶寶目前在兒童動物區，正是活潑可愛的年紀。（圖／台北市立動物園提供）



▲台灣野豬也是本土豬豬喔！（圖／台北市立動物園提供）



過年是團圓的節日，當然不能忘了陪伴動物園走過數十載的亞洲象「林旺」和「馬蘭」，牠們的骨骼標本經過出借展示，1月30日將回到台北市立動物園教育中心地下1樓特展室，2頭亞洲象終於重新佇立於園內。其中林旺出生於1917年，曾在二戰期間於緬甸作戰，1954年來到當時位於圓山的台北市立動物園，最後在2003年辭世享壽86歲，至今仍是亞洲象最長壽的紀錄。

▼林旺和馬蘭將再次佇立於動物園。（圖／台北市立動物園提供）

