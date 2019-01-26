散步好累！柯基走到一半「斷電睡翻肚」　主人無奈全程嬰兒抱

▲小柯基走到一半倒地就睡，飼主只好沿路抱回家。（圖／翻攝自Instagram:nuttycorgis）



寵物小組／綜合報導

小狗到哪裡都能睡！南韓有名飼主日前分享一段萌炸的影片，這天他們帶著小柯基犬「花生」出門散步，沒想到走到一似乎是太累了，這孩子突然「一秒斷電」，倒地就睡呈現癱軟狀態。看著花生躺平在懷裡翻肚，主人無奈之下，只好全程嬰兒抱回家。

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Instagram用戶nuttycorgis經常會分享花生的生活點滴，從幼犬時期到現在已經蛻變成帥氣小男生，中間發生許多爆笑事蹟，像是在牠6個月大時曾跟著家人去散步，或許是太累了，走著走著就直接趴地睡著，怎麼搖都搖不醒，讓主人無奈又好笑，只好全程抱著毛孩，一隻手小心地撐著牠的脖子，另一隻手托著小屁屁回家，而花生已經整隻放鬆攤平，就像一坨軟嫩的花生口味麻糬。

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許多網友看完紛紛被花生放鬆的睡姿給逗樂，「有沒有這麼累～」、「主人傻眼：帶你來散步，結果全程都在睡」、「好可愛喔說倒就倒」、「小朋友的耗電量不足」、「看完腦中浮現windows關機的聲音～登登登登」、「汪：眼皮好重...先瞇一下好惹」。

