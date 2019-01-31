馬拉松路邊發現「遺棄小狗」狂顫抖　她抱起來猛跑30km還收編

▲崁吉拉與小狗一起完成賽事。（圖／翻攝自臉書Ne pánikolj, sportolj）



國際中心／綜合報導

泰國43歲女跑者崁吉拉（Khemjira Klongsanun）日前參加42公里馬拉松比賽，跑到一半時，她發現路邊有隻顫抖的小狗，似乎被人遺棄，由於擔心毛小孩的安危，她便抱起狗狗並持續跑了30公里。在一直找不到原本主人的情況下，最後她收養了小狗並命名為「喬本」（Chombueng）。

崁吉拉先前在叻武里府（Ratchaburi）參賽，她先注意到其他運動員似乎在躲避什麼，並在11公里處發現瑟瑟發抖的小狗，接著她放慢腳步，跪在路邊輕聲安撫毛孩。

Esta mujer se llama Khemjira Klongsanun y mientras corría una maratón en Tailandia rescató a este cachorro abandonado en una cuneta. Corrió los restantes 31 kilómetros con él en brazos y después lo adoptó. No ganó la carrera, ni seguramente haría su mejor marca personal, pero para nosotros es la campeona. #NOalAbandonoAnimal #ElAbandonoEsDelito #WeLoveAnimals 由 Policías Alhama de Murcia 發佈於 2019年1月30日 星期三

注意到附近沒有住家與其他人群，崁吉拉猜想小狗可能已被遺棄，也或許是走丟，她不忍毛孩在雜草中得獨自求生，便抱起狗狗，一邊夾在手臂中繼續完成剩餘30公里的賽事。

網路上傳開的影片可以看到，崁吉拉抱著狗狗一邊跑步，有一次她還舉起小狗，讓旁邊的人都能看到毛孩可愛的模樣，最後她越過終點線。事後她試圖尋找飼主，但都沒有任何消息，她把小狗帶回家並繼續詢問主人在哪，依舊沒有其他訊息。

She has now adopted the lost dog after finding him trembling by the side of the road. 由 LADbible 發佈於 2019年1月29日 星期二

崁吉拉說，「就我看來，這個小傢伙迷路了。沒有房子，沒有其他人或狗在周圍，所以我抱起小狗，只為了把牠帶離開不安全的環境。」被重新命名的喬本看起來只有幾個月大，牠現在住在崁吉拉家中，與另外2隻狗一起玩樂。

談到先前的馬拉松，崁吉拉表示帶著狗一起跑步很有挑戰性，她的速度也跟著變慢。她已帶喬本去醫院檢查並施打疫苗，她很高興自己做出這個決定，「牠可能需要一段時間才能適應，但喬本是非常聰明的男孩，我確信牠會與我們一起快樂生活。」