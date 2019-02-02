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特企／家裡不能養狗！矜持爸被白柴收服　餐桌幫「兒子」留位

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▲▼特企／家裡不能養狗！矜持爸被白柴收服　餐桌幫「兒子」留位。（圖／網友方慈韻提供）

▲白柴嘟嘟跟爸爸一起在餐桌上吃飯。（圖／網友方慈韻提供）

圖、文／飼主方慈韻

姓名：嘟嘟
年齡：11歲
性別：男生
居住地：新北市

又一個地方爸爸被收服！網友方慈韻表示，「小時候我爸不管怎樣都不讓我們養狗，姐姐曾經偷偷帶一隻小狗回來，但爸爸發現後堅持要她放回去，原因是我們家不能養狗。直到長大後，我們在網路上看到一隻白柴，爸爸就說，很特別耶～是白色的柴犬！然後嘟嘟就出現在我們家了，還有自己的專屬餐桌座位。」

貼心愛撒嬌的嘟嘟把爸爸完全融化成稱職狗僕，從「一隻狗」晉升成親生兒子。爸爸進到家門就先找嘟嘟，現在他都會跟嘟嘟一起在餐桌吃飯，「我爸也會偷偷塞食物給牠，看到狗的態度和以前完全不能相比，多年來的矜持說放棄就放棄，現在還會對嘟嘟撒嬌呢！」

看到爸爸巨大的反差讓方慈韻無奈又好笑，同時心裡也覺得暖暖的，只是有時候還是會忍不住吃醋，覺得自己的地位不如一隻狗，「嘟嘟只要一哭，爸爸就會擔心，牠是不是要上廁所？還是餓了？還是哪裡不舒服，可是老爸...我才是親生的呀！」

【特別企劃－你的家人不是你的家人...】

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範例圖文請看此。

關鍵字： 白柴養狗狗奴兒子餐桌留位

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哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

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