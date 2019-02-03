98鯨魚關俄「海上監獄」　「笑臉虎鯨」背鰭斑駁瀕死

寵物小組／綜合報導

俄羅斯有個「鯨魚監獄」，裡頭關了將近100隻虎鯨和白鯨，這些鯨魚原本要賣到大陸的海洋公園，及時遭人踢爆「營利用途」，然而鯨魚無法出口卻也沒有被野放，困在圈養環境裡已開始出現身心問題。動保人士成立「解放俄羅斯虎鯨(Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales)」，盼望挽救美麗生物的性命。

2018年上旬俄羅斯法律規定捕捉野生鯨豚只能最為教育用途，不能賣到海洋公園，然而這近百隻鯨魚在年中被出口組織捕獲，準備送往大陸的海洋公園，組織試圖蒙混過關，卻被保育人士及時揭發，最後這些鯨魚沒有去成大陸，卻也從此離不開「鯨魚監獄」，保育人士憂心這些美麗聰明的動物因此抑鬱而終，便集結盼望能讓鯨魚們回到大海。

▲近百隻鯨魚被關在「監獄」超過半年。（圖／Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales）



鯨魚監獄人員2018年12月指出，這些虎鯨健康狀況良好，但在專家來看並非這麼一回事，因為圈養水池開始結冰，每天都有超過12名員工用熱槍融化冰層、敲打，讓白鯨為了躲避不願浮上水面，而這些壓力也讓牠們精神狀況越來越差。目前還觀察到白鯨身上出現黑斑、體重減輕的情況。

▲人工將冰敲碎讓白鯨壓力大到躲在水底。（圖／Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales）



另外虎鯨比起白鯨更不適應在冰層下的生活，牠們的背鰭直接和冰接觸，至少有6隻出現皮膚剝落的問題，其中一隻叫做Krill的虎鯨呼吸非常緩慢，也不太願意活動，總是浮在水面上動也不動，疑似有肺炎或其他臟器出問題的徵兆。Free Russian Whales表示，雖然工作人員盡力防止水面結冰，但是在夜裡溫度下降、積雪聚集，這種圈養環境下是防不勝防。另外讓人擔憂的是，這種虎鯨在野外會捕食海豹、海獅、其他鯨魚等海洋哺乳類動物，但在圈養的環境下卻被迫只能吃魚。

▲▼虎鯨天生笑臉，牠們的背鰭皮膚卻已斑駁，忍受龐大的壓力。（圖／Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales）



「香港海豚保育學會」在臉書上表示，由於越來越多國家淘汰圈養鯨豚，而大陸就變成大宗出口國，「根據中國鯨類保護聯盟，大陸在2014年有39場館圈養鯨豚，2018年已增至72所，本來能活100年的虎鯨大多只能活10年。」

從Free Russian Whales分享在臉書上的照片來看，多隻虎鯨的確有背鰭皮膚斑駁的情形，且數隻圈養在固定的隔間，空拍畫面中一格格就像是監獄一般。根據Free Russian Whales統計，目前鯨魚監獄中共圈養了11隻虎鯨和87隻白鯨，其中有幾隻已經出現生命垂危的症狀，而Krill的情形最令人擔心。