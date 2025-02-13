全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

▲臺灣熊鷹常在12至1月間就有啣樹枝準備築巢的行為。（圖／屏科大孫元勳教授團隊杜順發拍攝，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

時值初春，正是鳥類活躍的季節，包括求偶、準備築巢等活動（尤其是大型猛禽）；玉山國家公園管理處園委外進行多年的熊鷹研究顯示，其在春寒料峭的時節已開始為築巢工作奔忙，親鳥們合作搬運枝葉，為即將到來的後代打造溫暖的家園，而珍貴稀有的熊鷹高清特寫影像也曝光。

玉管處說明，熊鷹是臺灣瀕臨絕種保育類野生動物，估計族群僅約千隻，目前除國家公園或保護（留）區有較穩定的族群之外，低海拔地區族群正面臨棲息地喪失及過度獵捕的威脅；屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳團隊自108年起迄今，持續協助該處進行熊鷹調查，分享其繁殖育幼、生態習性及作為生態系統中頂級掠食者角色的動態。

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▲玉山國家公園南橫園區的熊鷹研究，為台灣熊鷹保育工作開啟新頁。（圖／玉山國家公園管理處提供）

其中於去年7月發表的《雲端上的白鷹》紀錄片，即為孫元勳團隊於調查過程中，記錄到臺灣第1隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」，從幼時白絨絨的模樣 ，在親鳥的照料下逐漸成長的珍貴畫面。

▲玉山南部園區高雄山區鷹巢內的熊鷹寶寶。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，鳥類於春天豐富多彩的行為不僅展示其世界的無限奧秘，也讓人們對大自然的運行有了更深入的理解，歡迎民眾到園區賞花兼賞鳥，同時呼籲鳥友們勿餵食誘拍與播放鳥音，避免破壞自然美妙的鳥類生態。