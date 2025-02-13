ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

▲玉山國家公園南橫園區的熊鷹研究，為台灣熊鷹保育工作開啟新頁。（圖／屏科大孫元勳教授團隊杜順發拍攝，玉山國家公園管理處提供）

▲臺灣熊鷹常在12至1月間就有啣樹枝準備築巢的行為。（圖／屏科大孫元勳教授團隊杜順發拍攝，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

時值初春，正是鳥類活躍的季節，包括求偶、準備築巢等活動（尤其是大型猛禽）；玉山國家公園管理處園委外進行多年的熊鷹研究顯示，其在春寒料峭的時節已開始為築巢工作奔忙，親鳥們合作搬運枝葉，為即將到來的後代打造溫暖的家園，而珍貴稀有的熊鷹高清特寫影像也曝光。

玉管處說明，熊鷹是臺灣瀕臨絕種保育類野生動物，估計族群僅約千隻，目前除國家公園或保護（留）區有較穩定的族群之外，低海拔地區族群正面臨棲息地喪失及過度獵捕的威脅；屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳團隊自108年起迄今，持續協助該處進行熊鷹調查，分享其繁殖育幼、生態習性及作為生態系統中頂級掠食者角色的動態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉山國家公園南橫園區的熊鷹研究，為台灣熊鷹保育工作開啟新頁。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園南橫園區的熊鷹研究，為台灣熊鷹保育工作開啟新頁。（圖／玉山國家公園管理處提供）

其中於去年7月發表的《雲端上的白鷹》紀錄片，即為孫元勳團隊於調查過程中，記錄到臺灣第1隻繫掛衛星發報器的幼鳥「Uli」，從幼時白絨絨的模樣 ，在親鳥的照料下逐漸成長的珍貴畫面。

▲玉山南部園區高雄山區的熊鷹寶寶。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

▲玉山南部園區高雄山區鷹巢內的熊鷹寶寶。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，鳥類於春天豐富多彩的行為不僅展示其世界的無限奧秘，也讓人們對大自然的運行有了更深入的理解，歡迎民眾到園區賞花兼賞鳥，同時呼籲鳥友們勿餵食誘拍與播放鳥音，避免破壞自然美妙的鳥類生態。

關鍵字： 玉山國家公園南橫園區台灣熊鷹築巢育雛

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

收容所鐵籠突伸出「毛掌拍拍安慰」　男一看爆哭：死去貓貓回來了

遊客直擊「台灣黑熊」趴趴走　玉管處：遇上牠請做2動作

全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽

比貪睡鬧鐘還好用！虎斑貓每天1招成功叫醒女主人　網：好羨慕

比人還高！世界最高水牛在泰國　185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

調皮小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧

四隻比熊回家「忘點名」驚覺三缺一　媽看監視器心疼衝回去

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

全台寵物廟夯！飼主點盞平安燈　庇佑毛孩健康不走失

「朕累了載我回家」緬因貓霸氣跳上警車磨爪踏踏　女主人應門傻眼

12歲黑柴跛腳垂尾　外泌體幫牠重生「尾巴搖成電風扇」

全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

鸚鵡遇上狂震小雞　嚇得「倒退嚕」結果差點屁股親親

貓奴宋柏緯帥臉被抓傷　幫15公斤巨貓減肥當鐵血教練　

印度浪浪遭撞記恨！　撂狗友深夜「聯爪」刮車報復

調皮小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧

遊客直擊「台灣黑熊」趴趴走　玉管處：遇上牠請做2動作

結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽

KIA「3款電動車」預告2／27歐洲展演！最便宜折新台幣68萬

彰化3蛋雞場9萬隻染禽流感　再爆鵪鶉感染撲殺6萬4300隻

威肯的最後一張專輯？鬆口「想卸下身分」　親自曝引退原因

新買機車就被偷！改漆藍色又換車牌　逃逸移工瞎扯：代步用

上半年房市買氣剩3成　帥過頭：低薪時代逼出投資客　

台南2社宅年後招租！　最低租金3950元起

快訊／違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

獨／碎屍魔弟判囚17年遭通緝！藏身處僅離兇宅700m　落網後這樣說

帥氣回歸！Elijah Woods親自官宣新巡迴　升級重返台北「親直播」

寵物動物熱門新聞

鐵龍突伸出毛掌拍拍安慰　男爆哭：愛貓回來了

台灣黑熊玉山趴趴走　遇到牠請做2動作

保育類熊鷹春天築巢育雛畫面曝

黑狗幫忙拿收據　乖巧遞給媽媽

比貪睡鬧鐘好用　虎斑貓1招成功叫醒女主人

世界最高水牛！185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

走失15年貓依偎飼主　幾小時後離世

調皮小黑貓愛玩頭髮　奴才不得安寧

四比熊回家少一隻　乖等主人來接

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

大白狗偷嚼貓尾　被抓包「不嘻嘻」

比熊妹超黏哥　黃金獵犬滿滿寵溺

宋柏緯幫15公斤愛貓減肥

讀者迴響

熱門新聞

鐵龍突伸出毛掌拍拍安慰　男爆哭：愛貓回來了

台灣黑熊玉山趴趴走　遇到牠請做2動作

保育類熊鷹春天築巢育雛畫面曝

黑狗幫忙拿收據　乖巧遞給媽媽

比貪睡鬧鐘好用　虎斑貓1招成功叫醒女主人

世界最高水牛！185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

走失15年貓依偎飼主　幾小時後離世

調皮小黑貓愛玩頭髮　奴才不得安寧

四比熊回家少一隻　乖等主人來接

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

大白狗偷嚼貓尾　被抓包「不嘻嘻」

比熊妹超黏哥　黃金獵犬滿滿寵溺

宋柏緯幫15公斤愛貓減肥

鸚鵡見狂震小雞　倒退躲發現在背後

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面