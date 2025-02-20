屏東新園毛豆園設猛禽棲架拍到紅隼　友善環境鏈邁出第一步

▲新園紅豆園拍到的紅隼 。（圖／新園鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉公所農業課和屏東科技大學野生動物保育研所洪孝宇助理教授，以及研究助理王婉儀和新園鄉毛豆產銷班第二班班長方裕原，一起在「新園環境營農專區」內架起兩座猛禽棲架，開啟114年地區友善環境循環鏈第一步。

新園鄉公所於113年向農業部爭取環境營農專區計畫經費，經由屏東縣政府農業處、高雄農業改良場、農糧署屏東辦事處、農田水利署萬丹工作站、新園農會、祥誠合作社與毛豆產銷班二班長方裕原在113年建立新園專區，並在專區內進行慣行農法、減少肥料及減少農藥及肥料農藥試驗示範田試驗、建立監測點，推動農民使用性費洛蒙補捉病蟲及補助農民使用非農藥化肥等生化防治方法。

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今年新園專區擬更進行一步推動友善環境作為，第一步便是與屏科大野保所鳥類生態研究室合作，並請新園毛豆產銷班班長方裕原先生協助尋找於專區範圍內於台27線東側及西側田區，遠離電線桿及樹林處的農田中，各架設一座高10公尺的棲架，棲架上除了有讓猛禽可停棲的處所外，還有一個具有拍照的攝影機，當有動物停留在棲架上時，此時攝影機則會被啟動進行拍照。架設同時，附近的農民也好奇的跑來詢問這細細杆子的用途？好奇詢問真的會有鳥類來嗎？新園真的還有所謂的猛禽嗎？但架設一個禮拜後，隨即從攝影機拍攝照片中，看到專區西側棲架上有紅隼及伯勞鳥光顧棲架的畫面。

猛禽生物防治法其實在國外已行之有年，屏科大也從2017年在防檢署支持下開始於內埔鄉的鳳梨田架設，當時就看到黑翅鳶帶著獵物站在棲架上，獵物中鼠類約佔8成，剩餘還有鳥類和爬蟲類等，黑翅鳶是一種平原田野常見的小型猛禽，隨著全臺各地陸續有棲架設立，黑翅鳶都是棲架上最常出現的猛禽，儼然成為猛禽鼠害防治的代言人。

新園鄉公所說，農民以往防治野鼠、鳥類或是蟲，最省時省力方法就會使用農藥或是老鼠藥等，但使用農藥時，農民可能因為呼吸或是觸踫而將藥物帶入體內，另外這些藥物在毒死野鼠或蟲的同時，也可能造成食物鏈較高階者（猛禽）因為食用到這些鼠蟲而累積農藥，甚至因此中毒死亡，生態鏈因而斷裂，農民少了猛禽協助維持田間老鼠、鳥及蟲數量，則只能花更多錢購買藥物進行防治，有形中增加成本支出，無形中影響健康，一旦防治失效，進而就是造成農作物減產，農民收益也會大大受到影響。

公所指出，方班長也注意到在田區附近不遠處的高壓電塔上有黑翅鳶的窩，該發現大振團體士氣，因為黑翅鳶每窩可繁殖雛鳥3至4隻，黑翅鳶以鼠為食，也吃小型鳥類、蛇、蛙、蜥蜴、蝗蟲。另外，這次拍攝到的紅隼，每天可捕食4至8隻田鼠作為食物。而伯勞鳥主要的獵物是大型昆蟲，有時也會捕捉小型的鳥類、爬蟲類或哺乳動物，這些鳥類都是農夫的好幫手。

新園鄉公所希望夠透過架設猛禽，達到生物防治的做法，吸引猛禽來農田裡幫忙捕鼠，減少農民使用藥物進行防治，在這片土地生產人類所需要糧食，同時友善環境，讓生物鏈不因人類作為而破壤，兼顧環境永續議題。