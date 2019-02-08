小羚羊出生2小時把獵豹當媽輕舔撒嬌　下秒變「晚餐」

▲小羚羊和獵豹親近相處了2分鐘。（圖／翻攝自Youtube@Capture The Wild）



寵物小組／綜合報導

出生不到2小時的羚羊寶寶誤把獵豹當媽媽，親近地舔舔撒嬌，等到發現異狀拔腿就跑，卻也激起了獵豹狩獵的本能，就這樣成了一頓大餐，大自然的殘酷令人震驚，然而也是這樣的「弱肉強食」才讓生命得以延續。

Youtube頻道Capture The Wild分享這個畫面，南非野生動物保護區Inyati Game Lodge嚮導Darren Muller某個下午正在追蹤大象，突然看到一隻母黑斑羚剛誕下寶寶，「小寶寶身上還濕濕的而且能看到胎盤，目測頂多出生2小時。」由於黑斑羚要生產時會離開群體，當時就只有媽媽跟寶寶落單，Darren Muller看著小羚羊從踉蹌到漸漸能站穩，接著逐漸適應身體活動，然而就在這時候公獵豹Dewane出現了。

Darren Muller猜測Dewane已經鎖定這對母子一陣子了，而羚羊媽媽一發現動靜便率先逃跑，但寶寶還愣在原地，以為漸漸靠近的豹是媽媽，還親暱地靠近、舔舔，過了一陣子才發現不對勁，瘦小的身軀拔腿想跑，卻馬上被追上成了獵豹的佳餚。

Darren Muller表示，其實要是黑斑羚寶寶沒有逃跑，說不定能夠全身而退，「因為小羚羊停在那裡還舔對方，把獵豹也弄糊塗了，但是牠一跑就完全激起了獵豹追捕獵物的天性。」

Darren Muller看到羚羊媽媽逃走，而獵豹和寶寶相處，心裡想著最糟的劇情，於是開始錄影，結果事態發展真的和他想的一樣。雖然看到這樣的過程心情不好受，但Darren Muller也說這就是大自然的生存法則。