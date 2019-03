文/PetTalk

美國食品藥品監督管理局(FDA)在2018/9/20時發布一篇公告,內容提到某些口服外寄生蟲藥中含有 Isoxazoline 成分會引發動物出現肌肉顫抖、共濟失調與抽筋等副作用,在國內有媒體報導後引起許多飼主恐慌,心想不知該不該繼續給毛孩使用口服外寄生蟲藥。

※補充說明:這篇公告所提到的口服藥指的是 外寄生蟲口服藥 ,並非內寄生蟲口服藥(如蛔蟲藥)或心絲蟲預防藥,所以毛爸媽依舊可以放心給毛孩使用內寄生蟲口服藥。FDA出此公告的原因在於:以往外寄生蟲的除蟲藥是以「滴劑」、「噴劑」或「除蚤項圈」居多,「口服」則是近幾年才有的新式產品。

PetTalk愛寵團隊針對此議題,立即訪問了臺北市獸醫師公會—張振東理事長,以下是張理事長所提供的更精確資訊:

「這篇報導其實是FDA建議文,希望廠商必須在產品說明內加註『副作用提示』, 藥品副作用提示其實每個藥品仿單都會列一堆,不用太大驚小怪,並不一定代表很危險不能使用 ,任何藥品其實都多少會有它的副作用與風險,每一個藥品說明書上也都會列出可能產生的副作用。風險較低的藥品,一般都能正常使用;但有少數藥物的風險較高,例如抗癌藥物,就會需要非常審慎的評估,所以購買藥物之前最好先詢問獸醫師的建議。

若有看過FDA的公告原文,其中有一段內容說明為:

“The FDA carefully reviewed studies and other data on Bravecto(一錠除), Credelio(剛被FDA核准,台灣尚未販售), NexGard(全能狗) and Simparica(寵愛食剋) prior to approval, and these products continue to be safe and effective for the majority of animals.”

(FDA原始公告 https://goo.gl/G8BJX5)

意思就是這些藥品對於多數動物仍是『安全有效的』,只是這四款藥品是屬於近年來較新型的口服外寄生蟲,與以往常見的滴劑或噴劑不同,所以FDA僅是要求這四家廠商務必在產品上註明『副作用指示說明』,並不代表這些藥有危險。



▲Bravecto(一錠除)



▲NexGard(全能狗)



▲ Simparica(寵愛食剋)



▲ Credelio(台灣尚未販售)

此外,藥品上市前都必須經過FDA審核,而在上市後,若因為使用的動物數量更多而出現新的問題時,FDA也會特別關注該藥品的不良反應之報告。因此,如果FDA在去年便認為這個問題很大,一定就會馬上發布禁用公告,而非繼續讓大家使用。

以『一錠除®』為例,一錠除®在全球上市4年來賣了一億顆,銷售出去的藥品如果發生狗狗的不良反應,都有陸續統計藥物不良反應案例並負責任回報給FDA,基本上有紀錄到神經症狀的比例被主管機關定義為『極少(小於1/10000)』。

FDA的立場僅是希望把風險警語加註在仿單上,所有製藥廠也會陸續把這個不良反應的警語放進仿單中。但根據統計,相較於其他口服品牌,一錠除®被歸類在『機率極低』而且『安全等級很高』,例如它是唯一被核准可以使用在懷孕寵物身上的藥品。」

最後,PetTalk愛寵團隊想對毛爸媽呼籲的是:每隻毛孩都是獨一無二的個體,身理狀況當然也不盡相同,這無關給予哪家品牌、含有哪種成分的產品,而是每隻犬貓對於不同成分的自體反應。就好比「蠶豆酥」可能是某些人最愛的下酒菜,但也可能是造成某些人溶血、黃疸的罪魁禍首。

此外,毛爸媽們也應該選擇動物醫院作為購買除內外寄生蟲藥物的唯一管道,根據《動物用藥品管理法》規定, 動物用藥須申請販賣業許可證才可以販售,且僅限於實體通路,網路上是全面禁止販售的 。如此才能確保毛爸媽所購買到的藥品品質有受到製藥廠及動物醫院嚴格控管,若毛孩使用後發生問題時,也可以馬上向獸醫師諮詢。

因此,毛爸媽必須主動了解自家毛孩是否有特殊疾病或相關病史,並在使用任何藥品前,請先諮詢自己信任的獸醫師,並從合法動物醫院購買除內外寄生蟲藥物,才是對待毛寶貝最好的方法!



