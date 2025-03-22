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台北動物園收「滿滿黑籽」詭異信　真面目是「竹節蟲卵」：勿棄養

▲台北動物園收詭異信件內含「竹節蟲卵」　呼籲：勿隨意棄養外來種。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

▲台北動物園收到內含有竹節蟲卵的信件，呼籲勿隨意棄養外來種。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

實習記者陳安榆／綜合報導

台北市立動物園昆蟲館日前收到一封詭異的信件，打開後竟發現裡面是「竹節蟲」的蟲卵，並且數量還不少。園方呼籲民眾千萬不要隨意棄養外來種昆蟲，也請勿任意寄送，如不想繼續飼養，請採取安全的解決方式。輕易野放外來種生物可能會擾亂本地生態，基於在地的生態健康，園方目前已經將其處理。

▲台北動物園收詭異信件內含「竹節蟲卵」　呼籲：勿隨意棄養外來種。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

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▲竹節蟲看似樹枝，要仔細找才能發現。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

動物園在臉書分享貼文，提到此舉會造成原物種生存的影響，也會讓外來物種成為難以控制的入侵種，並且導致傳播疾病或造成農業傷害。如果在合法的情況下購買昆蟲，但因故而無法繼續飼養的情況下，可以聯繫原購買店家或相關單位詢問處理方式，也能尋找其他有經驗的飼主來領養，又或是在確保安全的情況下善終處理（可利用烤箱烤乾蟲卵），避免隨便棄養，以免影響台灣生態平衡。。

▲台北動物園收詭異信件內含「竹節蟲卵」　呼籲：勿隨意棄養外來種。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

▲泰國小紅翅竹節蟲。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

目前台灣面臨嚴峻的外來種考驗，包括綠鬣蜥、埃及聖䴉等，有許多都是棄養或逃逸寵物在野外繁衍，對台灣原生物種造成威脅，進而必須以人為的方式清除，如此一來就更加耗時耗力，因此飼主務必謹慎把關，切勿隨意棄養，維護台灣的本土生態。

關鍵字： 竹節蟲外來種棄養

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