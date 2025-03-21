灰貴賓3年來教不會握手！　媽喊「賜給我力量」竟然成功了

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市6歲灰貴賓「醬講」不論如何都教不會握手，連用最愛的肉肉誘惑都沒用，這天媽咪突然對著牠喊「賜給我力量！」，沒想到醬講真的主動舉起手，放在媽媽的手心，不論用何種口氣說都成功，搞笑又驚喜的一幕讓一家人都超級激動。

▲醬講超級黏人，是一隻傲嬌的狗狗。（圖／網友@imvivichin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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醬講很黏人，喜歡吃罐罐還有一切包含雞蛋的料理。飼主Vivi提到，領養醬講已經3年了，試了很多種方法牠都不肯握手，有天無意間在網路上看到其他主人分享狗狗從不願意聽指令到成功的故事。半信半疑的Vivi跟著照做，對著醬講喊「賜給我力量！」，沒想到神奇的口號真奏效，讓她興奮地直呼「幸福來得太突然！」，迫不及待和大家分享這份喜悅。

▲3年來都不肯握手的醬講，居然在聽到特殊口號時願意伸出手。（圖／網友@imvivichin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在Threads上發佈後瀏覽次數高達4.1萬次，網友紛紛留言「懂得魔法的狗狗」、「我都能感受到你的開心」、「狗狗：人類，你知道我等這一句等多久了嗎？」、「超級古錐」、「真是太棒了！」、「是媽咪的開心果」，在醬講成功握手之後，媽咪也馬上給予最富足的稱讚，還有親親跟抱抱。