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奴才泡澡喵星人吵著「一起出航」享受漂浮　家人忙造船

@peachandpablo ♬ Grieg / Morning Mood 02 (Full Oke LP version)(899765) - Icy Light

記者李依融／綜合報導

國外一隻叫做桃子(Peach)的橘貓很愛看媽媽泡澡，奴才便突發奇想「邀請牠」，從此桃子便愛上了「搭船」跟奴才一起泡澡的愜意時光。

貓咪愛搭船。（圖／翻攝自Tiktok@peachandpablo）

▲每當奴才的泡澡，就是桃子的出海時光。（圖／翻攝自Tiktok@peachandpablo）

桃子是領養來的貓咪，飼主荷莉(Holly Fairbrass)說牠非常活潑，經常在家裡跑酷、喵喵叫，還不小心從冰箱上掉下來，其中牠還有一個奇怪的興趣，那就是在浴缸邊欣賞媽媽泡澡。某天媽媽突發奇想，拿著臉盆給桃子當船，想試試桃子有沒有意願漂浮一下，沒想到喵星人馬上愛上這種感覺，之後每一次牠都吵著一起泡澡。

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@peachandpablo

Peaches boats rated out of 10

♬ Monsters, Inc - Gustav Lundgren & Unit

為此奴才想了很多點子為愛貓「造船」，除了臉盆他們還試過兒童充氣玩具，或是用漂浮的效果，「畢竟要找到能當貓床、又能漂浮的用品，實在不容易。」過程中桃子也曾因為船「設計不當」而濕身，不過這也絲毫沒有降低牠的漂浮興致。

目前桃子已經長大到只能用「大臉盆」才能達到漂浮效果，不過家人們都很支持牠的「水手夢」，會再繼續幫牠尋覓適合的船隻。

@peachandpablo

Peach boat update

♬ Old Disney Swing Jazz - Nico

關鍵字： 喵星人貓奴貓泡澡

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