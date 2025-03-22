黑貓喜歡用手把水全舀出來！　地板溼一片奴才超無奈

▲曾嚕嚕在喝水時都會先把水「舀出來」，弄得地板超級溼。（影／網友@ra.j.c._.01.27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有愛玩水的貓星人嗎？南投縣5個多月的黑貓「曾嚕嚕」喜歡從水碗「撈水」，讓奴才超級無奈，只好上網發文分享，疑惑自家貓貓怎會如此調皮，沒想到引來大量網友留言，紛紛表示「這是貓咪的天性」。

曾嚕嚕非常愛撒嬌，也很調皮、好動，基本上完全不挑食，什麼都愛吃。嚕嚕有自己的碗架，一邊放水一邊放飼料，對於牠喜歡舀水的動實在作讓飼主想不通，PO文後聽取大家的建議先在碗底部鋪上毛巾，才不會容易讓水漬被帶往家中各處。不過依舊改不掉嚕嚕的壞習慣，目前也打算先將水遠離飼料，期望情況能夠改善。

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▲嚕嚕個性很黏人，但也很調皮。（圖／網友@ra.j.c._.01.27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



根據農業部所發佈的《貓隻飼養與照顧指南》提到，可以將飲用水還有食物分開放置，並放置較多的水碗在貓貓容易經過的活動路徑上，來增加牠們的喝水意願。有些貓咪偏愛流動的水源，建議飼主可以準備安全且多樣化的寵物飲水設備。此外切記，盛裝水及食物的容器應該與貓砂盆有適當的距離，避免氣味干擾的問題發生。

▲基本上沒有嚕嚕不愛吃的食物，完全不挑食。（圖／網友@ra.j.c._.01.27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



嚕嚕的反應有可能不是單純在搗蛋，極大可能是因為不喜歡自己的飯飯旁邊有水。貼文在Threads上的瀏覽數高達25萬次，釣出不少網友的共鳴，表示自家的貓貓也會不停的打翻在飼料碗旁的水，並且特別喜歡去玩「會流動的水」。如果上述情形也在生活中出現，不訪試試讓吃食遠離水源，或許能獲得極大的改善。