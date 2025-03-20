她領養的比特也叫Lucky　當小孩疼愛「被瑪爾吠會嚶嚶哭」

記者李依融／採訪報導

飼主沈蓉蓉養了一隻比特犬，同樣叫做Lucky，最近看到咬人的比特犬Lucky被關進收容所，讓她心情沉重。沈蓉蓉的Lucky是領養來的，在飼養前親友也不諒解，然而她積極找寵物訓練師協助，加上隔離房、準備各種解憂玩具、每天正向訓練，現在的Lucky不僅跟家裡原本的貓狗處得很好，「而且全家都超愛牠的」。

▲沈蓉蓉把Lucky當孩子疼愛，做足準備迎接牠成為新家人。（圖／Threads@rung_0628提供）



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沈蓉蓉表示，Lucky今年9歲，原本被飼養在一個人來人往會喝酒抽菸的場合，當時牠就很想跟人親近，然而當時的環境較複雜，有時會被欺負被打、餵食人類吃不完的食物，被放養跟流浪狗群打架，最後滿身是血地回來。沈蓉蓉與朋友看了不捨，朋友便將Lucky暫時收養，然而後來需要出國，又將Lucky放回原本的地方，這讓沈蓉蓉決定「我要帶牠回家」。

▲Lucky經常成為路人談論的焦點。（圖／Threads@rung_0628提供）

沈蓉蓉家中原本就飼養了3隻米克斯貓與1隻米克斯狗狗，家人當時認為比特犬會攻擊人，對領養的決定非常反對。沈蓉蓉做足了功課與心理準備，在帶Lucky回家之前便找了寵物訓練師協助，並準備隔離房、解憂玩具，每天不斷不斷正向訓練，讓原本的貓咪狗狗接受這位新成員，也讓Lucky知道「媽媽很愛牠」。

現在Lucky到新家已經半年，非常尊重家裡其他貓咪狗狗，遛狗時被瑪爾濟斯吠兩聲，還會轉頭對媽媽嚶嚶哭。沈蓉蓉表示，「說是比特犬兇人，我覺得是看你怎麼教育吧，如果養比特犬防身，那不如請保鑣比較實在。」她把家裡的貓狗都視為孩子，「看你怎麼看待牠而已」，如果是出於愛，絕對不會希望孩子做出傷人的行為並遭到罵名，會教育保護孩子，並以此為目標一起努力，希望牠健康快樂，「主人是什麼教法就有什麼樣的狗，狗是無辜的。」

沈蓉蓉說，原本家人不支持，但經過半年已經「愛上Lucky」，聰明的Lucky知道誰是媽媽、誰是媽媽的朋友、誰是爸比，連打掃阿姨都超愛牠，對家人來說Lucky是最可愛的比特寶貝。

▲Lucky經常嚶嚶哭擺出無辜的表情。（圖／Threads@rung_0628提供）